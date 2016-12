Erstellt am 23. Dezember 2016

Top Jobs: Amazon, Bringmeister und About You

Auch in der beschaulichen Weihnachtszeit befinden sich Unternehmen auf der Suche nach Verstärkung für ihre Teams. Amazon, Bringmeister und About You gehören unter anderem dazu.

(Bildquelle Jobs: Enculescu Marian Vladut via Shutterstock)

Amazon sucht einen Retail Account Manager (m/w)

Der Online-Händler Amazon sucht einen Retail Account Manager in München.

In verschiedenen EU-Projekten sollen mit unterschiedlichen Teams neue Programme für kleinere und mittlere Lieferanten sowie für Amazon entwickelt werden. Dafür steht das Management von Lieferanten aus einer Vielzahl von Industrien und Ländern auf dem Programm. Der Bewerber sollte dazu in der Lage sein, entsprechende skalierbare beziehungsweise automatisierbare Prozesse zu entwickeln und bestehende zu verbessern. Zu den weiteren Aufgaben gehören das Monitoring, die Analyse der Lieferanten-Performance, das Auswerten von Daten, um darauf basierend Entscheidungen voranzutreiben, sowie die Präsentationen vor dem Senior-Team. Der Retail Account Manager tritt außerdem als interner Botschafter für das Account-Management-Team auf.

Amazon setzt einiges bei den Bewerbern voraus. Dazu gehören beispielsweise ein abgeschlossenes (kaufmännisches) Hochschulstudium mit gutem bis sehr gutem Abschluss sowie praktische Erfahrungen in den Bereichen B2C, E-Commerce, Einkauf, Account Management oder Consulting – zum Beispiel dank entsprechender Praktika. Erfahrung im Prozess- und Projekt-Management ist wünschenswert. Reisebereitschaft wird wiederum vorausgesetzt.

Wer sich für die Retail-Account-Manager-Stelle interessiert, kann hier seine digitale Bewerbung einreichen.

Bringmeister sucht einen Teamleiter (m/w) für Lieferfahrer

Der Online-Supermarkt Bringmeister sucht einen Teamleiter für die Lieferfahrer. Der Arbeitsplatz befindet sich in Berlin.

Die Hauptaufgabe besteht darin, das Fahrer-Team zu leiten und die Fahrzeugflotte von Bringmeister zu koordinieren. Der Teamleiter übernimmt eine aktive Rolle in der Gestaltung der Auslieferungsprozesse und ist verantwortlich für die Einarbeitung, Schulung und Motivation der Fahrer. Er führt die Einsatzplanung durch und organisiert den reibungslosen Ablauf der Auslieferungen. Gemeinsam mit der Standortleitung soll ein reibungsloser Warenausgangsprozess geleitet, aber auch Retouren und Stornierungen bearbeitet werden. In Vertretungsfällen und zu Schulungszwecken übernimmt der Teamleiter auch selbst das Steuer.

Bringmeister setzt vor allem auf menschliche Eigenschaften und Denkweisen, die den Bewerber auszeichnen sollten. Servicequalität und Kundenzufriedenheit sollten für ihn an erster Stelle stehen und ihn bei der täglichen Weisung des Teams begleiten. Ein unternehmerisches und eigenverantwortliches Handeln sollte ebenso vorhanden sein. Engagement, Kommunikationsfähigkeit und Durchsetzungsvermögen müssen zu den Stärken gehören. Es sollte aber auch erste Erfahrung in der Personalführung und idealerweise mit logistischen Prozessen im Lebensmittelbereich, aber auch die Bereitschaft für einen 2-Schichtbetrieb vorhanden sein.

Wer als Teamleiter bei Bringmeister durchstarten will, kann seine Bewerbungsunterlagen inklusive den Gehaltsvorstellungen als PDF-Datei an susanne.wruck@bringmeister.de schicken. Alternativ ist dies auch über den klassischen Postweg möglich. Die Adresse lautet wie folgt:

Bringmeister Logistik GmbH

Beusselstraße 44 n-q

10553 Berlin

About You sucht einen Merchandise Manager (m/w)

Der Fashion-Händler About You sucht einen Merchandise Manager in Hamburg.

Hier steht unter anderem eine eigenständige operative Steuerung des Warensortimentes in enger Abstimmung mit Markenlieferanten, Einkäufern und Logistikdienstleistern an. Dazu gehört die Artikelsteuerung während der Verkaufssaison, die Steuerung der Liefertermin und Wareneingangssteuerung sowie die Vermarktung von Überbeständen. Die Sortiments-Performance muss analysiert und entsprechende Optimierungsmaßnahmen abgeleitet werden. Die betriebswirtschaftliche Planung, Steuerung und Analyse der relevanten Einkaufs- und Beschaffungskennzahlen (auf Lieferanten-, Warengruppen- und Artikelebene) gehören ebenso zum Tagesgeschäft – genauso wie die kontinuierliche Verbesserung der Beschaffungsprozesse in Zusammenarbeit mit internen Abteilungen und externen Dienstleistern sowie die Mitwirkung bei einkaufsrelevanten Sonderprojekten (z. B. hinsichtlich der Prozessoptimierung).

Grundlegend sind für den Job bei About You ein abgeschlossenes wirtschaftliches Studium oder eine kaufmännische Ausbildung mit betriebswirtschaftlicher Weiterbildung und mindestens zwei Jahre Berufserfahrung im Einkauf, Waren-Management oder in der Logistik eines Online-Fashion-Unternehmens notwendig. Gute Kenntnisse von Warenwirtschaftssystemen sind ebenfalls wichtig. Zusätzlich sollten ausgeprägte analytische Fähigkeiten und unternehmerisches Denken hinzukommen.

Hier kann man seine Bewerbungsunterlagen einreichen.