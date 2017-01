Erstellt am 27. Januar 2017

Top Jobs: Hermes, Outfittery und Helpling

Auf der Suche nach einem möglichen Berufseinstieg oder einer neuen beruflichen Herausforderung? Dann sind Sie hier bestens aufgehoben. Wie jeden Freitag stellen wir Ihnen die spannendsten Stellen der E-Commerce-Branche vor. Dieses Mal suchen Hermes, Outfittery und Helpling neue Mitarbeiter für ihre Unternehmen.

(Bildquelle Jobs: Enculescu Marian Vladut via Shutterstock)

Hermes sucht einen Product Manager (m/w)

Das Logistikunternehmen Hermes sucht einen Produkt Manager in Hamburg.

Der Product Manager trägt die Verantwortung über den gesamten Produktlebenszyklus für die logistischen Produkte von Hermes in Deutschland. Er vollzieht ebenfalls ganzheitliche Business-Analysen und erstellt Konzeptionen von logistischen Dienstleistungen im KEP-Umfeld. Die eigenständige Erarbeitung von auftraggeberspezifischen Lösungen zur stetigen Erweiterung des Leistungsportfolios gehört auch zu den Aufgaben des Product Managers – genauso wie die Umsetzung von Anforderungen in einem agilen IT-Umfeld sowie die Unterstützung der Produkteinführung in den vertrieblichen Kanälen.

Hermes erwartet vom Bewerber unter anderem ein erfolgreich abgeschlossenes Studium, idealerweise Wirtschaftsinformatik, Betriebswirtschaftslehre, oder eine vergleichbare Ausbildung mit prozessualem Schwerpunkt und mindestens fünf Jahre Berufserfahrung im Produkt- oder Prozessmanagement, idealerweise im Logistikumfeld. Es sollte ein analytisches, konzeptionelles und unternehmerisches Denken vorhanden sein. Außerdem ist eine hohe Kundenorientierung und ein Blick für E-Commerce und den Logistikmarkt wichtig.

Hier kann man sich direkt bei Hermes bewerben.

Outfittery sucht einen Sachbearbeiter im Einkauf (m/w)

Der Personal-Shopping-Service Outfittery sucht einen Sachbearbeiter im Einkauf. Der Arbeitsplatz befindet sich in Berlin.

Bei Outfittery unterstützt man als Sachbearbeiter den Einkauf bei der Erstellung und Verwaltung von Beschaffungsaufträgen, betreut Lieferanten und kümmert sich um eine reibungslose Bestellungsabwicklung und Disposition. Der Sachbearbeiter unterstützt das Controlling bei der Sicherstellung der Datenqualität, ist für die Vor- und Nachbereitung von Lieferantenterminen zuständig und kontrolliert Liefertermine, Budget- und Planungsvorgaben. Insgesamt arbeitet er stets eng mit den Bereichen Finance und Marketing zusammen.

Eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder eine vergleichbare Ausbildung und Erfahrung mit administrativen Aufgaben, Sachbearbeitung und Stammdatenpflege, idealerweise in den Bereichen Logistik und Disposition, sind elementar für den Job bei Outfittery. Ein gutes Zahlenverständnis sowie EDV-Kenntnisse (insbesondere Excel) sind ebenso relevant. Idealerweise kommt auch Erfahrung mit Warenwirtschaftssystemen (z. B. MS NAVision) hinzu.

Die vollständige Online-Ausschreibung, inklusive der Möglichkeit, sich bei Outfittery zu bewerben, befindet sich hier.

Helpling sucht einen Business Development Manager (m/w)

Der Dienstleistungsvermittler Helpling sucht einen Business Development Manager in Berlin.

Der Business Development Manager analysiert die Märkte und wirkt bei der permanenten Weiterentwicklung von Helpling, aber auch bei der Entwicklung neuer Geschäftszweige mit. Neue Prozesse und Strukturen sollen geplant, koordiniert und evaluiert werden. Die Kommunikation mit den Partnern und Kunden, die Analyse auftretender Probleme und die Entwicklung optimaler Lösungen fallen auch in den Aufgabenbereich des Business Development Managers.

Der Bewerber sollte erfolgreich ein Studium im Bereich Marketing, Business Administration oder Economics abgeschlossen und idealerweise zwei bis drei Jahre Berufserfahrung im Bereich Business Development, in einem StartUp oder in der Unternehmensstrategie gesammelt haben. Kommunikationsstärke, eine Hands-on-Mentalität und sehr gute analytische Fähigkeiten müssen ebenso vorhanden sein.

Interesse geweckt? Dann heißt es, schnellstmöglich diese Seite aufrufen und sich bei Helpling bewerben.