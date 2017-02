Top Jobs: Home24, Sparwelt.de und Babymarkt.de

Auf der Suche nach einem möglichen Berufseinstieg oder einer neuen Herausforderung? Dann sind Sie hier bestens aufgehoben. Wir stellen Ihnen drei der spannendsten Stellen der E-Commerce-Branche vor. Dieses Mal suchen Home24, Sparwelt.de und Babymarkt.de neue Mitarbeiter für ihre Unternehmen.

(Bildquelle Jobs: Enculescu Marian Vladut via Shutterstock)

Home24 sucht einen Manager General Accounting (m/w)

Der digitale Möbelhändler Home24 sucht einen Manager General Accounting in Berlin.

Der Manager General Accounting übernimmt die fachliche Führungsverantwortung für das Hauptbuch-Team, das aus zwei Mitarbeitern sowie einem Werkstudenten besteht. Er ist außerdem dafür verantwortlich, dass Monats-, Quartals- und Jahresabschlüsse ordnungsgemäß sowie zeitgerecht erstellt werden und leistet Unterstützung in der Berichterstattung wie beispielsweise Anhang und Lagebericht. Die laufende Buchung und Kontrolle in den Bereichen Eigenkapital, Beteiligungen, Rückstellungen und sonstigen Sachkonten werden ebenfalls vom Manager General Accounting übernommen – genauso wie die Verteilung der Aufgabengebiete im Team unter Berücksichtigung der individuellen Leistungs- und Entwicklungsmöglichkeiten der Team-Mitglieder. Man übernimmt die Verantwortung für die Buchung der Geschäftsvorfälle bei Tochtergesellschaften sowie Intercompany Abstimmungs- und Weiterbelastungsbuchungen, führt Auswertungen und Analysetätigkeiten wie Kostenstellenreports zur Budgetabstimmung sowie finanzrelevante ad-hoc-Anfragen durch das Management und bearbeitet bilanzielle Sonderthemen beziehungsweise Unternehmensprojekte. Es findet dabei stets eine Zusammenarbeit mit Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und externen Dritten statt.

Hierfür sind unter anderem ein abgeschlossenes Studium mit Schwerpunkt Rechnungswesen und/oder Finanzen bzw. eine vergleichbare Ausbildung sowie mehrjährige relevante Erfahrung in der Finanzbuchhaltung oder in einer Steuerberatungs-/Wirtschaftsprüfungsgesellschaft notwendig. Von Vorteil wären eine Zusatzqualifikation als IHK Bilanzbuchhalter und Branchenerfahrung in den Bereichen Handel oder E-Commerce. Erfahrung in der Anwendung von ERP-Systemen, idealerweise SAP, Microsoft Navision oder DATEV, bringt ebenfalls Pluspunkte

Wer sich für den Job bei Home24 bewerben möchte, hat über diesen Link die Möglichkeit.

Sparwelt.de sucht einen SEO-Manager (m/w)

Das Portal Sparwelt.de, das zur Mediengruppe RTL Deutschland gehört, sucht einen SEO-Manager in Berlin.

Gemeinsam mit dem SEO-Team ist man für die Konzeptionierung, Umsetzung und Optimierung von SEO-Kampagnen im Einklang mit den Google-Richtlinien zuständig und analysiert und optimiert die Web-Performance mithilfe relevanter SEO-Tools. Durch gezielte Markt- und Trendbeobachtung sowie durch kontinuierliche fachliche Weiterentwicklung wie Konferenzen und Workshops will sich Sparwelt.de von anderen Mitbewerbern abheben. Der SEO-Manager setzt Testfälle um und analysiert sowie optimiert diese, um sichere Erkenntnisse über Veränderungen in Bezug auf die SEO-Auswirkungen zu erzielen.

Grundlegend sind für den Job bei Sparwelt.de ein abgeschlossenes Studium in BWL, Marketing oder eine vergleichbare Ausbildung in diesem Bereich sowie mindestens zwei Jahre Erfahrungen im SEO-Bereich mit dem Schwerpunkt Content-Optimierung notwendig. Der Bewerber sollte mit den Grundlagen der technischen Optimierung und OffPage-SEO vertraut sein sich mit der Google-Produktpalette, aktuellen Web-Technologien und den gängigen SEO-Tools (wie Search-Console, Sistrix und Onpage.org) auskennen. Erfahrungen im Bereich der Usability-Optimierung sind von Vorteil.

Die vollständigen Bewerbungsunterlagen können online über das entsprechende Portal eingereicht werden.

Babymarkt.de sucht einen Country Manager Spanien (m/w)

Der Online-Händler für Baby-Artikel Babymarkt.de sucht einen Country Manager Spanien in Dortmund.

Der Country Manager ist verantwortlich für die Steuerung des spanischen Webshops und für die Personalführung. Die Entwicklung, Steuerung und Optimierung der Marketing-Kanäle (SEA, SEO, PSM, Newsletter, Social und Affiliate) fallen ebenfalls in den Aufgabenbereich des Country Managers. Zudem werden Performance-Analysen realisiert, Statistiken und Reports (Web-Controlling) erstellt und in Zusammenarbeit mit dem Regionsleiter eine strategische Planung durchgeführt.

Der Bewerber sollte in jedem Fall ein Hochschulstudium der Wirtschaftswissenschaften, der Wirtschaftsinformatik oder einen vergleichbaren Abschluss vorweisen können. Kenntnisse in SEA, SEO, Mailing, SMO und Affiliate sind ebenfalls zwingend erforderlich – genauso wie mindestens ein bis zwei Jahre Erfahrungen im Bereich E-Commerce. Idealerweise ist zudem erste Führungserfahrung vorhanden.

Die Bewerbungsunterlagen, inklusive der Gehaltsvorstellung und dem frühestmöglichen Eintrittstermin, können per E-Mail an bewerbung.international@babymarkt.de geschickt werden.