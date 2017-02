Top Jobs: Sony, Limango und Dress-For-Less

Sony befindet sich derzeit auf der Suche nach einem Trade Marketing Manager DACH bei PlayStation (m/w), Limango benötigt einen Purchasing Campaign Manager Niederlande (m/w) und Dress-For-Less einen Leiter Marketing E-Commerce (m/w).

(Bildquelle Jobs: Enculescu Marian Vladut via Shutterstock)

Sony Interactive Entertainment Deutschland GmbH sucht einen Trade Marketing Manager DACH bei PlayStation (m/w)

Der Elektronikkonzern Sony sucht einen Trade Marketing Manager für die DACH-Region. Der Arbeitsplatz befindet sich in Neu-Isenburg.

In den Aufgabenbereich des Trade Marketing Managers fällt unter anderem die Konzeption, Implementierung und das Controlling von POS-Marketing-/Category-Management- und Sell-In sowie Sell-Thru-Maßnahmen in Absprache mit den relevanten Abteilungen des deutschen und des englischen Offices sowie allen relevanten Key Accounts. Auch das Management des Sales-Supports gehört dazu, was beispielsweise die Konzeption und Produktion von Verkaufsunterlagen beinhaltet. Die Pflege der Produktdatenbanken und Händler-, Key Account-/Außendienst-Portalen und Konzeption und Umsetzung von absatzkanalspezifischen Schulungen (online und offline), Messen, Tagungen und Promotions sowie Key Account spezifischen Marketingaktivitäten müssen ebenfalls übernommen werden. Die Analyse und Bewertung aller Aktivitäten hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Einfluss auf die Markenstärke sowie die Ableitung von Handlungsempfehlungen und die Budgetplanung, -steuerung und -verantwortung für den Bereich Trade Marketing runden das umfangreiche Aufgabenfeld ab.

Die Voraussetzungen für den Job bei Sony sind als ähnlich üppig zu bezeichnen. Ein erfolgreich abgeschlossenes Studium mit dem Schwerpunkt Marketing/Vertrieb oder eine vergleichbare Ausbildung sowie mehrjährige Berufspraxis in den Bereichen Trade-, Shopper- bzw. Retail-Marketing und/oder Category-Management bzw. in vergleichbaren Bereichen, jeweils vorzugsweise aus dem CE Bereich, sind in jedem Fall notwendig. Solide Kenntnisse der Handelslandschaft in Deutschland, Österreich und Schweiz dürfen ebenso nicht fehlen – genauso wie Erfahrung und Verhandlungsgeschick im Umgang mit Kunden, Dienstleistern und Agenturen. Schlussendlich sollten ein gutes Verständnis von Marketing-, Vertriebs- und Handelsanforderungen sowie gute Kenntnisse des Online/Performance Marketing-Umfelds sowie starkes Interesse am Thema E-Commerce das Bewerberprofil abrunden.

Die Bewerbung ist per E-Mail an sonja.lukas@sony.com möglich – inklusive der aussagekräftigen Bewerbung, Angabe des frühestmöglichen Eintrittsdatums sowie der Gehaltsvorstellung. Alternativ ist aber auch der klassische Postweg möglich. Die Adresse lautet: Sony Interactive Entertainment Deutschland GmbH, Frankfurter Straße 190a, 63263 Neu-Isenburg.

Limango sucht einen Purchasing Campaign Manager Niederlande (m/w)

Der Shopping-Club Limango sucht einen Purchasing Campaign Manager Niederlande. Der Arbeitsplatz befindet sich München.

Der Purchasing Campaign Manager übernimmt die Organisation und termingenaue Koordination der Verkaufsaktionen und fungiert als Ansprechpartner für nationale und internationale Hersteller und Markenpartner. Er arbeitet stets eng mit anderen Abteilungen wie Einkauf Niederlande, Logistik, Service und Content Management zusammen. Die Organisation und Koordination von Preisen, Mengen, Mustersendungen und sonstigen Konditionen mit den Limango-Lieferanten gehören auch zum Tagesgeschäft. Das gilt auch für die Sicherstellung und Verantwortung der optimalen Qualität der Verkaufsaktionen und die Nachbereitung der abgeschlossenen Kampagnen.

Eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder eine vergleichbare Ausbildung wird in jedem Fall von Limango erwartet. 1 bis 3 Jahre Berufserfahrung sind von Vorteil. Natürlich dürfen auch sehr gute Sprachkenntnisse in Niederländisch nicht fehlen. Limango setzt außerdem auf ein ausgeprägtes Organisationstalent, analytisches Denken, eine strukturierte Vorgehensweise und schnelles Auffassungsvermögen.

An dieser Stelle kann man sich als Purchasing Campaign Manager (m/w) Niederlande bei Limango bewerben.

Dress-For-Less sucht einen Leiter Marketing E-Commerce (m/w)

Das Online-Outlet Dress-For-Less sucht einen Leiter für den Marketing-E-Commerce-Bereich in Kelsterbach bei Frankfurt/Main.

In den Aufgabenbereich des Leiters Marketing E-Commerce fallen beispielsweise die fachliche und disziplinarische Führung sowie Weiterentwicklung des Marketing-Teams mit rund 15 Mitarbeitern und die operative Leitung und Umsetzung der Unternehmensvorgaben und -ziele in den Bereichen Performance-Marketing, CRM und BI. Eine umfassende und vollintegrierte Marketingstrategie muss weiterentwickelt, koordiniert und umgesetzt werden. Eigenverantwortlich wird unter Beachtung aller markenrelevanten KPI’s das Marketing-Budget verwaltet und gesteuert. Die Sicherstellung einer optimalen und kontinuierlich steigenden Neukundenakquise verantwortet der Leiter Marketing E-Commerce genauso wie eine wachsende Kauffrequenz und Käuferqualität im Bereich des Bestandskundenmanagements. Zudem müssen werbliche und kommunikative Maßnahmen sowie verkaufsfördernde Marketingkampagnen mithilfe von SEO, SEA und Affiliate etc. entwickelt und umgesetzt werden.

Ein Bachelor- oder Masterabschluss im Bereich Marketing oder ein vergleichbarer Abschluss, aber auch mehrjährige erfolgreiche Berufserfahrung in höheren Marketing-Positionen, vor allem in den Bereichen Performance-Marketing und CRM, werden von Dress-For-Less vom Bewerber erwartet. Dazu sollte Erfahrung in den relevanten Marketing-Bereichen sowie im Mode/Lifestyle-Bereich und in der Führung und Entwicklung eines Teams kommen. Fundierte Kenntnisse in der Identifikation sowie der inhaltlichen Ausgestaltung und Bewirtschaftung aller relevanten Online-Marketing Kanäle werden gerne gesehen.

Die Bewerbungsunterlagen können an jobs@dress-for-less.de gesendet werden. Das frühestmögliche Eintrittsdatum sowie die Gehaltsvorstellung dürfen ebenfalls nicht fehlen.