Erstellt am 10. März 2017

Top Jobs: Check24, About You und McFit

Auf der Suche nach einem neuen Job oder einem Einstieg ins Berufsleben? Sehr gut, denn das Vergleichsportal Check24, der Modehändler About You und die Fitnesskette McFit benötigen Verstärkung für ihre Unternehmen.

(Bildquelle Jobs: Enculescu Marian Vladut via Shutterstock)

Check24 sucht einen (Junior) Produkt-Manager (m/w) im Bereich Shopping

Das Vergleichsportal Check24 sucht einen (Junior) Produkt-Manager im Bereich Shopping. Der Arbeitsplatz befindet sich in München.

Der Produkt-Manager zeigt sich unter anderem für die Erstellung und Koordination von Konzepten und Maßnahmen sowie deren Umsetzung für den Bereich Shopping (Mobile, App und Desktop) verantwortlich. Er optimiert außerdem konstant die Website von Check24 in Bezug auf Benutzerfreundlichkeit, Qualität, Funktionalität und Conversions. Auch die Entwicklung und Priorisierung neuer Features, inklusive der Koordination der Umsetzung mit dem Entwickler-Team, wird übernommen – genauso wie das Qualitätsmanagement und das Testing neuer Features. Schlussendlich sollen der Wettbewerb, das Marktgeschehen sowie die technologischen Entwicklungen beobachtet und analysiert werden.

Für den Job bei Check24 ist grundlegend ein abgeschlossenes Wirtschaftsstudium beziehungsweise ein Studium im Bereich Informatik oder Marketing notwendig. Erste Erfahrung im Bereich E-Commerce ist wünschenswert, was auch für grundlegende Kenntnisse in den Bereichen Usability, Design, Online-Marketing und/oder Web Analytics gilt. Ein Gespür für grafisch harmonische und funktionale Darstellungen sollte in jedem Fall mitgebracht werden.

Hier kann die vollständige Online-Ausschreibung noch einmal aufgerufen werden.

About You sucht einen Allocation-Manager (m/w)

Der Modehändler About You sucht einen Allocation-Manager in Hamburg.

Zum Tagesgeschäft des Allocation-Managers gehört beispielsweise die eigenständige operative Steuerung des Warensortimentes in enger Abstimmung mit Markenlieferanten, Einkäufern und Logistikdienstleistern. Die Sortimentsperformance muss analysiert und entsprechende Optimierungsmaßnahmen anhand der relevanten Einkaufs- und Beschaffungskennzahlen (auf Lieferanten-, Warengruppen- und Artikelebene) abgeleitet werden. In Zusammenarbeit mit internen Abteilungen und externen Dienstleistern ist der Allocation-Manager für die kontinuierliche Verbesserung der Beschaffungsprozesse verantwortlich und wirkt bei einkaufsrelevanten Sonderprojekten (z. B. hinsichtlich der Prozessoptimierung) mit.

Der Bewerber sollte ein wirtschaftliches Studium oder eine kaufmännische Ausbildung mit betriebswirtschaftlicher Weiterbildung abgeschlossen haben. Mindestens zwei Jahre Berufserfahrung im Einkauf, Warenmanagement oder in der Logistik eines Online-Fashion-Unternehmens werden ebenfalls erwartet. Außerdem sollten gute Kenntnisse von Warenwirtschaftssystemen vorhanden sein.

Über dieses Portal kann man sich online bei About You bewerben.

McFit sucht einen Social-Media-Manager (m/w)

Die Fitnesskette McFit sucht einen Social-Media-Manager in Berlin. Die Stelle ist im Speziellen für den Bereich „Qi Sports Nutrition“ gedacht.

Der Social-Media-Manager recherchiert Themen und identifiziert Trends aus den Bereichen Sportnahrung sowie Social Media und ist zuständig für den Auf- und Ausbau sowie die Pflege der Kontakte zu wichtigen Multiplikatoren im Social-Media-Bereich. Er erstellt Redaktionspläne und zielgruppengerechten Content, den er auf den Social-Media-Kanälen und in den Newslettern von McFit publiziert. Es sollen ganzheitliche Social-Media-Strategien und -Projekte entwickelt und operativ umgesetzt werden. Zusätzlich werden das Monitoring und das Reporting der Social-Media-Kanäle übernommen und daraus Optimierungsempfehlungen abgeleitet.

McFit setzt eine ganze Reihe an Qualifikationen und Kenntnissen voraus. Dazu gehört zunächst ein erfolgreich abgeschlossenes Studium mit Schwerpunkt Marketing/Kommunikation oder Medien-/Sprachwissenschaften beziehungsweise eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung im relevanten Fachbereich, aber auch fundierte Berufserfahrung im Social-Media-Bereich. Dementsprechend ist natürlich auch ein sicherer Umgang mit den Social-Media-Kanälen Facebook, Instagram, YouTube und Snapchat unentbehrlich. Umfassendes Wissen zur Analyse und Optimierung der Performance von Social-Media-Kampagnen sowie zu relevanten KPIs darf ebenfalls nicht fehlen. Erfahrung mit Layout-Programmen ist von Vorteil. Der Bewerber sollte eine Leidenschaft für E-Commerce, Social Media, Food, Sportnahrung und eine Affinität zu Technik-Themen mitbringen.

Die Bewerbung ist per E-Mail an jobs@mcfit.com möglich – inklusive allen relevanten Unterlagen.