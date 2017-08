Top Jobs: Payback, Hanseatic Bank und Ebay

Wieder ist eine Woche rum und wir präsentieren hier eine kleine Auswahl an Stellengesuchen aus dem E-Commerce. Mit dabei sind Payback, die Hanseatic Bank und Ebay.

Payback sucht einen E-Mail Marketing Manager (w/m)

Payback möchte für seinen Standort München zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen E-Mail Marketing Manager einstellen.

Der künftige E-Mail Marketing Manager bei Payback koordiniert alle B2C E-Mail Kampagnen von Payback-Partnern, betreut sämtliche E-Mail Projekte und analysiert alle Kampagnen und optimiert diese wenn nötig. Der neue Mitarbeiter sollten jede E-Mail auch aus Kundensicht betrachten und gegebenenfalls Verbesserungen vornehmen. Zusätzlich arbeitet er eng mit anderen Abteilungen und externen Dienstleistern zusammen.

Um für Payback als E-Mail Marketing Manager zu arbeiten, sollten Bewerber ein erfolgreich abgeschlossenes Studium in den Bereichen Marketing, CRM, Wirtschafts-Informatik oder eine ähnliche Ausbildung haben, bereits erste Berufserfahrungen im B2C E-Mail Marketing vorweisen können, Fachkenntnisse bei der Erstellung und Umsetzung von E-Mail Kampagnen sowie einen sicheren Umgang mit Content-Management-Systemen, Office-Anwendungen und im HTML haben. Zusätzlich werden vom passenden Kandidat hohe Kommunikationsfähigkeit, Eigeninitiative und Qualitätsorientierung sowie eigenverantwortliches Arbeiten verlangt.

Die gesamte Stellenausschreibung gibt es hier.

Hanseatic Bank sucht einen E-Business Manager (w/m)

Die Hanseatic Bank sucht einen E-Business Manager in Hamburg.

Die Privatbank möchte zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen neuen E-Business Manager einstellen. Dieser verantwortet die Betreuung und Weiterentwicklung aller B2B-Vertriebsportale des Unternehmens, analysiert die Businessprozesse, erstellt Optimierungsmaßnahmen und betreut die Planung, Durchführung und anschließende Dokumentation von Fachtests. Außerdem übernimmt er abteilungsübergreifende Projektleitungstätigkeiten innerhalb des E-Business Teams und arbeitet eng mit anderen Abteilungen innerhalb des Unternehmens und externen Dienstleistern zusammen.

Die Hanseatic Bank erwartet von seinem künftigen E-Business Manager ein abgeschlossenes Studium oder eine Ausbildung der Richtung E-Business, E-Commerce oder Informatik, mindestens drei Jahre Berufserfahrung im E-Business oder E-Commerce, hohes Interesse zur Gestaltung von nutzerzentrierten B2C- oder B2B-Prozessen und ein hohes Verständnis der aktuellen Web-/Mobile-Technologien, Usability- und Conversionmechanismen. Eine analytische Denkweise, hohe Eigenmotivation, ein ausgeprägter Qualitätsanspruch und gute Kenntnisse der englischen Sprache in Wort und Schrift runden das Profil des passenden Bewerbers ab.

Hier geht es zur Bewerbung.

Ebay sucht einen Einkäufer DIY und Home & Garden (m/w)

Ebays Tochterunternehmen Brands4friends.de sucht einen Einkäufer für die Bereiche Do it yourself und Home & Garden in Berlin.

Der künftige Einkäufer verantwortet die Bereiche DIY, Home und Garden unter Berücksichtigung der jeweiligen KPIs, wirkt bei der Budget-Planung mit und sorgt für das Erreichen dieser. Zusätzlich beteiligt er sich an der Erstellung von Strategien für die Kategorie- und Markenpositionierung, unterstützt die Steuerung der Absatzkanäle und nutzt die definierten KPIs dafür, das Sortiment über den gesamten Produktlebenszyklus hin aufzubauen. Weiterhin gehört zu den Aufgaben eine zukunftsorientierte Lieferantenakquise sowie nachhaltiges Lieferantenmanagement, die Planung und Durchführung entsprechender Kampagnen, eine Markt- und Wettbewerbsanalyse und ein aktives Schnittstellenmanagement.

Wer sich gerne bei Ebay als neuer Mitarbeiter sieht, sollte ein abgeschlossenes Studium oder eine Ausbildung haben, erste Erfahrungen im Einkauf und E-Commerce vorweisen können und sehr gute Marktkenntnisse und im besten Fall erste Kontakte zu Markenherstellern besitzen. Zusätzlich werden ausgeprägte Fähigkeiten im Networking und der Sourcing Expertise, ein analytisches Denkvermögen, hohe Zahlenaffinität und sehr gute Excel-Kenntnisse erwartet. Zu den weiteren Anforderungen zählen Kommunikationsstärke, Kreativität und Teamgeist, hohe Leistungsbereitschaft und Verhandlungsgeschick sowie sehr gute Kenntnisse mit den MS-Office-Tools und in den Sprachen Deutsch und Englisch.

Die Stellenausschreibung von Ebay findet man hier.