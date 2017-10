Top Jobs: Ebay, Amazon und Zalando

Für die Top Jobs dieser Woche haben wir uns die Global Player Ebay, Amazon und Zalando herausgesucht.

© Enculescu Marian Vladut /Shutterstock.com

Ebay sucht einen Advertising Sales Manager (m/w)

Ebay möchte einen neuen Advertising Sales Manager am Standort Berlin oder Düsseldorf einstellen.

Zur Verstärkung des Teams möchte Ebay einen Advertising Sales Manager einstellen. Zu den Aufgaben des neuen Mitarbeiters gehört die Ansprache, Akquise und aktive Betreuung von Agenturen und Direktwerbekunden, der Aufbau langfristiger und vor allem erfolgreicher Geschäftsbeziehungen zu den führenden Media-Agenturen, die Planung, Umsetzung und gegebenenfalls Optimierung von Marken- und Vertriebskampagnen sowie die Evaluierung der Kundenbedürfnisse. Zusätzlich verantwortet er die Beratung und den Verkauf programmatischer Deals und Marketplaces via RTA Börsen, managt und optimiert die bestehenden Deals mit besonderem Fokus auf Yield und die Kundenperformance, bringt sich intensiv in den Weiterentwicklungsprozess der Produkte mit ein und arbeitet kontinuierlich an Verbesserungsvorschlägen. Außerdem übernimmt er die Analyse von branchenspezifischen Herausforderungen und Trends, erarbeitet Lösungen und setzt diese für Agenturen und Direktkunden um und nimmt regelmäßig an Messen und branchenspezifischen Veranstaltungen teil.

Um Teil des Ebay-Teams zu werden, sind ein abgeschlossenes Studium oder kaufmännische Ausbildung, erste Erfahrungen im Bereich Online Sale und Vertrieb von Nöten sowie gute Kenntnisse bei Programmatic Sales, eine ausgeprägte Kundenorientierung und eine strukturierte und eigenständige Arbeitsweise gepaart mit guten analytischen Fähigkeiten. Zu den weiteren Voraussetzungen gehört ausgesprochenes Verhandlungsgeschick, Zielstrebigkeit sowie teamorientiertes Arbeiten, gute MS-Office Kenntnisse und fließende Deutsch- und Englischkenntnisse, sowohl in Wort als auch Schrift. Gute Chancen auf den Job des Advertising Sales Manager haben Kandidaten, die bereits Kontakte zu Werbe- und Media-Agenturen oder Direktwerbekunden haben, Präsentations- und Kommunikationsvermögen sowie eine positive Ausstrahlung vorweisen können und sich reisebereit zeigen.

Wessen Profil auf diese Anforderungen zutrifft, ist gerne bei Ebay gesehen.

Amazon sucht einen Junior Sales Manager (m/w)

Für das Online Display Advertising Geschäft sucht Amazon einen Junior Sales Manager in München.

Der neue Mitarbeiter verstärkt das Team der Amazon Media Group und sorgt dafür, dass sämtliche Cost-per-Click Produkte stetig steigen und auch die verschiedenen Plattformen von Amazon Mobile, Kindle Devices und das programmatische Netzwerk wachsen. Der neuen Junior Sales Manager ist für die Pflege und Weiterentwicklung der Beziehungen zu allen mittel- und langfristigen Vendoren zuständig, schafft neue Business-Möglichkeiten und identifiziert und bindet Neukunden.

Bewerber sollten ein abgeschlossenes Studium sowie erste Erfahrungen im Vertrieb haben. Zusätzlich sollte er verkäuferisches Talent, analytische und organisatorische Fähigkeiten und Sicherheit bei der Durchführung von Cold-Calls aufweisen. Verhandlungsgeschick über Telefon oder persönlich über Konditionen und Branding-Lösungen sollten ebenso vorhanden sein wie sehr gute schriftliche und verbale Kommunikationsfähigkeit in den Sprachen Deutsch und Englisch. Erste Erfahrungen im B2B-Bereich sind wünschenswert.

Was Amazon seinem künftigen Mitarbeiter alles zu bieten hat, kann hier noch einmal nachgelesen werden.

Zalando sucht einen Senior Pressesprecher für die DACH-Region (m/w)

Die Mode-Plattform Zalando sucht einen Senior Pressesprecher für den Standort Berlin.

Für das Media Relations Team möchte Zalando einen neuen Pressesprecher einstellen, der die externe Kommunikation der DACH-Region übernimmt. Zu den Aufgaben gehören die Pflege und der Ausbau des Netzwerks von Wirtschafts- und Fachredakteuren, E-Commerce Bloggern, Verbänden und Meinungsbildnern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, die Entwicklung und Optimierung der Kommunikationsstrategie mit regelmäßiger Erfolgsdarstellung sowie die Erarbeitung und Koordination von Kommunikationsmaßnahmen über die verschiedenen Kanäle und die Entwicklung neuer Wege. Der neue Mitarbeiter kennt sich mit den aktuellen Trends der Branche aus und nutzt dieses Wissen, um Zalando auf die Agenda der relevanten Medien zu bringen. Zusätzlich dient der neue Pressesprecher als kompetenter Sparringspartner und steht den internen Abteilungen beratend zur Seite.

Für diesen Job stellt Zalando eine Reihe von Anforderungen. Kandidaten sollten ein abgeschlossenes Studium der Medien- und Kommunikationswissenschaften haben oder aus einem ähnlichen wirtschafts- oder geisteswissenschaftlichen Bereich, mehrjährige Berufserfahrung in der klassischen Pressearbeit vorweisen können sowie Kenntnisse in der Unternehmenskommunikation in den Bereichen E-Commerce, Logistik, Technik oder Mode haben. Zu den weiteren Anforderung zählt Wissen über die Erarbeitung und Umsetzung von Kommunikationsstrategien und -projekten, Multitaskingfähigkeit, hohe Kommunikationsstärke, sicheres Auftreten und diplomatisches Geschick. Der Bewerber sollte außerdem keine Schau davor haben, neue und unkonventionelle Ideen auszuprobieren und auch in stressigen Situationen den Blick für das Detail bewahren. Zalando wünscht sich einen aufgeschlossenen, zuverlässigen und wissbegierigen Mitarbeiter, der lösungsorientiert, selbstständig und strukturiert arbeitet und sich sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch sehr gut verständigen kann.

Hier geht es zur Bewerbung.