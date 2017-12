Erstellt am 15. Dezember 2017

Top Jobs: Hubert Burda Media, About You und Porsche

Hubert Burda Media, About You und Porsche möchten alle ihre Teams verstärken und sind auf der Suche nach neuen Mitarbeitern.

© Enculescu Marian Vladut /Shutterstock.com

Hubert Burda Media sucht einen E-Commerce / Campaign Manager (m/w)

Für den Standort München sucht Hubert Burda Media einen neuen E-Commerce / Campaign Manager.

Der neue Mitarbeiter betreut die Digitalsparte bei Burda und ist verantwortlich für sämtliche E-Commerce-Aktivitäten sowie Onsite Marketing-Maßnahmen der Website Burdastyle.de. Dazu gehört die Conversion-Analysen, das Umsatzreporting und Ad hoc-Auswertungen sowie die Koordination bei der Erstellung von E-Commerce-spezifischem Content und die Koordination, Umsetzung und das Monitoring von Aktivitäten auf sämtlichen Performance-Kanälen. Zusätzlich steuert der neue E-Commerce Manager die Kampagnen nach klar definierten KPIs, übernimmt das Kategorienmanagement und die Portfoliopflege inklusive Produktpräsentation, setzt saisonale Initiativen, Promotions sowie Kampagnen mit Marketing und Redaktion um und betreut die externen Marken-Shop-Auftritte.

Hubert Burda Media wünscht sich von seinem zukünftigen Manager ein abgeschlossenes Studium oder eine entsprechende Ausbildung, mindestens zwei Jahre Berufserfahrung im Bereich Digital-Marketing sowie die Affinität, neue Ansätze einzuführen, zu testen und entsprechend zu optimieren. Zusätzlich werden Erfahrung und Fingerspitzengefühl in Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Stakeholdern gewünscht sowie Kenntnisse mit Google Analytics, Google AdWords und dem Facebook AdManager.

Interessenten können sich hier bei Hubert Burda Media bewerben.

About You sucht einen Senior E-Commerce Manager (m/w)

Für das Produkt Content Team sucht About You einen Senior E-Commerce Manager in Hamburg.

Dieser übernimmt die Anreicherung und Qualitätssicherung aller Produkt Content Daten und treibt außerdem die Weiterentwicklung und Standardisierung der Prozesse voran, verantwortet die Bearbeitung und Freigabe der Produkte und Sortimente, steuert die Qualitätssicherung sämtlicher Produkt-Content-Daten und entwickelt die Produktdatenstruktur in Zusammenarbeit mit relevanten Teams weiter. Zu den Aufgaben des neuen Senior E-Commerce Managers zählen außerdem die Überprüfung der relevanten KPIs und die Weiterentwicklung des Reportings sowie die Steuerung externer Content-Dienstleister und die disziplinare Verantwortung der Abteilung.

Bewerber sollten ein wirtschaftswissenschaftliches Studium oder eines mit starkem Fokus auf den E-Commerce erfolgreich abgeschlossen haben, mindestens zwei Jahre Berufserfahrung im E-Commerce oder Produkt Content Management vorweisen können und neben einer hohen Affinität für Mode und E-Commerce ein stark ausgeprägtes analytisches Denkvermögen und Zahlenverständnis mitbringen.

Die gesamte Stellenanzeige kann sich noch einmal an dieser Stelle angeschaut werden.

Porsche sucht einen E-Commerce Manager (w/m)

Die Porsche Lizenz- und Handels GmbH möchte einen neuen E-Commerce Manager in Ludwigsburg einstellen.

Der neue Mitarbeiter übernimmt die Betreuung und Steuerung der technischen Umsetzung der Porsche Design Onlineshops, optimiert die E2E-Prozesse im Online -Shop, übernimmt die Planung, Konzeption und Implementierung neuer Features und ist bei der Agentur- und Dienstleistersteuerung federführend. Außerdem übernimmt er die KPI Auswertung samt Umsatz und Retouren Reporting in Bezug auf die Online-Shops, steuert die E-Commerce-Logistikdienstleister und fungiert als Schnittstelle zum Customer Relationship Management sowie der Customer Care Themen für den Online-Shop.

Zu den Qualifikationen, die Porsche von seinem neuen E-Commerce Manager erwartet, gehört neben einem erfolgreich abgeschlossenen Studium außerdem mehrjährige Berufserfahrung im Bereich E-Commerce und Online-Shop-Systeme, sehr gute Kenntnisse der aktuellen Internet-Technologien sowie Durchsetzungsfähigkeit und Organisationsgeschick.

Alle weiteren Informationen zur Stelle bei Porsche gibt es hier.