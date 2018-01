Erstellt am 05. Januar 2018

Top Jobs: Sybit, Koakult und Ebay

Sybit, Koakult und Ebay haben es in die ersten Top Jobs des Jahres 2018 geschafft.

Sybit sucht einen Projektleiter E-Commerce (m/w)

Wahlweise für den Standort Radolfzell am Bodensee oder Frankfurt am Main sucht die Digitalagentur Sybit einen Projektleiter E-Commerce.

Der neue Projektleiter bei Sybit leitet die Kundenprojekte im E-Commerce-Umfeld und verantwortet Termine, Budgets und das Risiko­management, koordiniert das Projektteam, kalkuliert die Kosten und kontrolliert die Projektfortschritte sowie die Einhaltung von Meilensteinen, alles in enger Zusammenarbeit mit den Kunden-Stakeholdern. Zusätzlich berichtet er oder sie regelmäßig an die Geschäftsführer und begleitet sämtliche Kundenprojekte von Anfang an und diese auch häufig vor Ort.

Sybit erwartet von seinem künftigen Mitarbeiter mindestens drei Jahre Berufserfahrung im Webumfeld, Kenntnisse mit den Konfigurationsmöglichkeiten des SAP Hybris-Frameworks sowie der agilen Projektmethodik. Das Unternehmen ist auf der Suche nach einer Macher-Persönlichkeit, die stets die Projektziele im Blick behält und bestenfalls schon Führungserfahrung mitbringt.

Was Sybit seinen Mitarbeitern bietet, kann an dieser Stelle nachgelesen werden.

Koakult sucht einen Marketing Manager (m/w)

Das StartUp Koakult sucht einen Marketing Manager in Berlin.

Das Koakult-Team sucht personelle Unterstützung im Bereich Marketing, die sich um den Aufbau und Leitung des Teams kümmert, Werbekampagnen in Absprache mit dem Produktmanagement entwickelt und die anschließende Performance-Analyse und Optimierung übernimmt. Zu den weiteren Aufgaben gehört die Planung von Social Media-Aktivitäten, Events und Messen sowie die Entwicklung neuer Werbemittel in Zusammenarbeit mit dem Design-Team. Abschließend verantwortet er die Erstellung von Foto- und Videomaterial und führt regelmäßige Wettbewerbs- und Marktanalysen durch.

Bewerber, die sich für die Position des Marketing Managers bei Koakult interessieren, sollten ein Studium der Wirtschaftswissenschaften, Marken- oder Kommunikationsmanagement absolviert haben, mindestens zwei Jahre Berufserfahrung im Marketing vorweisen können und starkes Interesse an den innovativen Entwicklungen im Online- und Offline Marketing besitzen. Eine effektive und kreative Arbeitsweise gehört ebenso zu den Anforderungen von Koakult wie der Besitz eines Pkw-Führerscheins.

Hier gibt es die gesamte Stellenausschreibung.

Ebay sucht einen Performance Marketing Manager (m/w)

Ebay möchte in Berlin einen neuen Performance Marketing Manager einstellen.

Der neue Mitarbeiter bei Ebay betreut sämtliche Performance Marketing-Kanäle, strategisch und operativ, baut den Bereich der produktspezifischen Suchanfragen aus und analysiert und optimiert Targeting und Bids für die Preissuchmaschinen. Außerdem führt er regelmäßige Performance Tests durch, verantwortet das Reporting, die Erfolgskontrolle der eigenen Kampagnen und überwacht der Budget der Channels.

Ebay erwartet von seinem künftigen Performance Marketing Manager mindestens zwei Jahre Berufserfahrung im Search Engine Advertising & Preissuchmaschinen-Marketing, Kenntnisse über die gängigen Marketingtools sowie im Bereich des bezahlten Suchmaschinenmarketings. Außerdem sollten Bewerber ein ausgeprägtes technisches und analytisches Verständnis vorweisen und gerne Verantwortung für größere Projekte übernehmen.

Alles zum Job bei Ebay gibt es hier.