Erstellt am 09. Februar 2018

Top Jobs: Thomas Sabo, Obi und Zarges

Und auch diese Woche stellen wir in unserer Kategorie „Top Jobs” drei tolle Stellenangebote vor, darunter bei einem Schmuckunternehmen, einer Baumarkt-Handelskette und einem Hersteller von Steigtechnikprodukten.

© Enculescu Marian Vladut /Shutterstock.com

Thomas Sabo sucht einen Senior Projektmanager E-Commerce (m/w)

Zur Unterstützung des Teams sucht das Schmuckunternehmen einen Senior Projektmanager E-Commerce für ihre Zentrale in Lauf.

Zu den Hauptaufgaben des neuen Mitarbeiters zählt das Projektmanagement und die eigenständige Durchführung von nationalen und internationalen Projekten im Bereich E-Commerce, sowie die Mitarbeit bei der Entwicklung und Umsetzung von E-Commerce-Strategien. Des Weiteren sollten für den Bewerber Projektplanung und -steuerung, Ressourcenplanung, Projekt-Controlling und -Reporting sowie Eskalationsmanagement keine Fremdwörter sein.

Die Kandidaten müssen folgende Qualifikation mit sich bringen: Ein abgeschlossenes Studium der Betriebs-/Medienwirtschaft, Wirtschafts­informatik/Medieninformatik oder einer ähnlichen Fachrichtung sowie mindestens drei Jahre Berufserfahrung im Projektmanagement im E-Commerce-Umfeld. Von Vorteil könnte auch eine abgeschlossene Projektmanagement-Ausbildung/-Zertifizierung (PMI, PMP) sowie praktische Erfahrung mit Kollaborationstools (z.B. Atlassian Suite) und Shop-/CRM-Systemen (z.B. Demandware/Salesforce) sein.

Planungs- und Organisationstalente können sich hier direkt bei Thomas Sabo bewerben.

Obi sucht einen Projektassistenten E-Commerce (m/w)

Die Baumarkt-Handelskette Obi sucht für ihre Digital-Abteilung in Köln einen Projektassistenten E-Commerce.

Zu seinen Aufgaben gehört eine sehr enge Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung Digital/E-Commerce und die Unterstützung im Tagesgeschäft. Darüber hinaus soll der Assistent oder die Assistentin an diversen Projekten verschiedener Digital/E-Commerce-Bereiche mitarbeiten, sowie bei der Erstellung von Analysen und Kommunikationsunterlagen/-inhalten für die Geschäftsführung mitwirken.

Obi erwartet von den Bewerbern ein sehr gut abgeschlossenes Studium mit betriebswirtschaftlichem Hintergrund, hohe Lösungsorientierung und Selbstständigkeit, kombiniert mit ausgeprägten kommunikativen als auch konzeptionellen und analytischen Fähigkeiten.

Sie haben Interesse und Spaß am E-Commerce? Dann geht es hier direkt zur Bewerbung.

Zarges sucht einen neuen Leiter E-Commerce / Digital Marketing (m/w)

Zarges sucht im Zuge des Ausbaus seiner E-Commerce-Aktivitäten in Weilheim eine leistungsorientierte Persönlichkeit, die sich als Leiter des E-Commerce- und Digital Marketing-Bereiches beweisen kann.

Sie sollen am Ausbau und der Weiterentwicklung des Digital-Business und Digital-Marketing der Gruppe, sowie an der Entwicklung, dem Ausbau und der Umsetzung von länderspezifischen E-Commerce-Lösungen in Zusammenarbeit mit den Ver­triebs­partnern mitwirken. Als Leiter entwickeln, steuern und optimieren Sie Marketingmaßnahmen im Bereich SEO, SEA und Social Media. Gleichzeitig sind Sie für die Aktualität des Webauftritts des Unternehmens verantwortlich. Sie identifizieren aktuelle Entwicklungen und Trends im Bereich E-Commerce und kümmern sich um das Management der Schnittstellen mit der Prozess- und IT-Umgebung. Sie sind für die Führung, Koordination und Controlling von Partnern und externen Dienstleistern zuständig und tragen Personal- sowie Budgetverantwortung für den Aufgabenbereich.

Zarges erwartet von Ihnen ein abgeschlossenes Studium mit Schwerpunkt E-Commerce oder eine ver­gleichbare Qualifikation sowie Kenntnisse im Bereich E-Commerce, Online-Marketing und SEO & SEA. Idealerweise sollten Sie mehrjährige einschlägige Berufserfahrung mit Fokus auf das B2B-Geschäft vorweisen können und konzeptionelle Stärken sowie methodensicheres Projekt- und Prozess­management mitbringen.

Alles weitere zum Job bei Zarges gibt es in der entsprechenden Stellenausschreibung.