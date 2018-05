Erstellt am 04. Mai 2018

Top Jobs: Zalando, Alnatura und Conrad

Diese Woche haben die drei Unternehmen Zalando, Alnatura und Conrad Personalnotstand und suchen neue Mitstreiter für ihre Teams.

Zalando sucht einen Senior Content Manager Newsroom (m/w)

Im Zalando-Headquarter Berlin wird ein neuer Senior Content Manager für den Newsroom gesucht.

Dieser übernimmt in leitender Position die Prozesse des Newsrooms inklusive Planung, Steuerung und Überwachung, verfasst kreativen Content und redigiert externe Inhalte und verantwortet die Umsetzung der Social Media Strategie. Außerdem arbeitet das neue Teammitglied eng mit den Presse- und Fachsprechern zusammen, betreut neben der Erfolgsmessung und -darstellung außerdem noch das Monitoring, die Analyse sowie die Optimierung aller Inhalte.

Zalando erwartet neben einem abgeschlossenen Studium in einem wirtschafts- oder geisteswissenschaftlichen Fach zusätzlich noch ein Volontariat sowie mehrjährige Berufserfahrung in einer Online-Redaktion und eine ausgeprägte Multitasking-Fähigkeit. Außerdem sollten Bewerber Kommunikationsstärke, Einfühlungsvermögen sowie diplomatisches Geschick haben und fließend in den Sprachen Deutsch und Englisch sein.

Wer sich Zalando als künftigen Arbeitgeber wünscht, kann sich hier bewerben.

Alnatura sucht einen Teamleiter E-Commerce (m/w)

Für die Teamleiterstelle in Bickenbach sucht das Handelsunternehmen personelle Unterstützung.

Der neue Teamleiter verantwortet den gesamten Vertriebskanal E-Commerce, beobachtet die Trends im Food-Bereich, um daraus die Firmenstrategie kontinuierlich weiterzuentwickeln und baut ein Großverbrauchergeschäft im B2B-Sektor auf. Außerdem führt er das gesamte E-Commerce-Team fachlich und disziplinarisch, ist für das Category Management mitsamt Performance Marketing verantwortlich und arbeitet eng mit anderen relevanten Abteilungen zusammen.

Kandidaten, die sich für diese Stelle interessieren, sollten ein erfolgreich abgeschlossenes Studium der Bereiche Wirtschaftswissenschaft oder Wirtschaftsinformatik, Führungsverantwortung und Berufserfahrung im E-Commerce vorweisen können. Kenntnisse im Aufbau von E-Commerce-Organisationen sind ebenso wünschenswert wie ausgeprägte analytische und kommunikative Fähigkeiten.

Alles weitere zum Job bei Alnatura gibt es an dieser Stelle.

Conrad sucht einen Manager Marketing Strategy B2C

Für den Standort Hirschau möchte Conrad einen neuen Manager für den Bereich Marketing Strategy B2C einstellen.

Dieser betreut die Optimierung der B2C-Kundenansprache, Festlegung von Marketing-Maßnahmen sowie Definition von Inhalten rund um die Vermarktung. Zusätzlich verantwortet er die Umsetzung zielgerichteter Kampagnen zur Kundenbindung sowie Neukundengewinnung. Zu guter Letzt übernimmt der neue Conrad-Mitarbeiter die stetige Erfolgsmessung, Steuerung von Multi-Channel-Kampagnen und arbeitet zur Zielerreichung eng mit anderen Abteilungen zusammen.

Zu den Qualifikationen, die Bewerber mitbringen sollten, zählt neben einem abgeschlossenen Studium mit Marketingschwerpunkt oder einer vergleichbaren Ausbildung tiefgreifende Kenntnisse im Projektmanagement, ausgeprägte analytische und konzeptionelle Fähigkeiten sowie Organisationstalent und Kommunikationsgeschick.

Interessierte können sich hier direkt bewerben.