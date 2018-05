Erstellt am 18. Mai 2018

Top Jobs: About You, Douglas und Byteclub

In dieser Woche sind About You, Douglas und der Byteclub auf der Suche nach personeller Verstärkung. Wer sich beruflich umorientieren möchte, sollte einen Blick auf die Stellenangebote werfen.

© Enculescu Marian Vladut /Shutterstock.com

About You sucht einen Project Manager E-Commerce (m/w)

Der Online-Fashionshop About You möchte in Hamburg einen neuen Project Manager für den Bereich E-Commerce einstellen.

Dieser übernimmt die Konzeption neuer Features und Erstellung von User Stories, ist für die Planung und Koordination teamübergreifender Projekte verantwortlich und arbeitet aktiv am neuen About You Cloudprojekt mit. Zu den weiteren Aufgaben gehört die Optimierung und Strukturierung bestehender Entwicklungsprozesse sowie die enge Zusammenarbeit mit den anderen Abteilungen.

About You erwartet neben einem abgeschlossenen Studium mindestens ein Jahr Berufserfahrung im Projekt- oder Prozessmanagement, Erfahrungen mit Scrum bzw. Kanban sowie eine ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit und Kreativität.

Hier geht es zur Bewerbung bei About You.

Douglas sucht einen E-Commerce Pricing Specialist (m/w)

Der Parfümerie-Händler Douglas möchte in seinem Hauptquartier in Düsseldorf einen neuen E-Commerce Pricing Specialist einstellen.

Der neue Mitarbeiter ist für die operative Durchführung und Steuerung des täglichen E-Commerce Pricings verantwortlich, übernimmt das Datenmanagement im Pricing-Prozess sowie die Übergabe der finalen Systempreise in die Stammdatenpflege und die Weiterentwicklung der Pricing-Systematik. Zu den weiteren Aufgaben gehört die stetige Weiterentwicklung und Optimierung der Pricing Software und die kontinuierliche Wettbewerbs- und Kunden- bzw. Verkaufsbeobachtung.

Bewerber sollten ein erfolgreich abgeschlossenes Studium der Bereiche Informatik, Wirtschaftswissenschaft, Mathematik oder ähnliches vorweisen können sowie zwei bis drei Jahre Berufserfahrung im E-Commerce Pricing und Kenntnisse in der Organisation und Aufbereitung komplexer Datenmengen mitbringen. Außerdem von Vorteil sind ausgeprägte analytische Fähigkeiten und umfangreiche IT-Kompetenz sowie gute Kommunikationsfähigkeiten und ein hohes Maß an Eigeninitiative.

Interessierte können sich an dieser Stelle bei Douglas bewerben.

Byteclub sucht einen Online-Marketing-Manager E-Commerce (m/w)

In Hamburg sucht der Byteclub einen Online-Marketing-Manager für den Bereich E-Commerce.

Der neue Online-Marketing-Manager übernimmt die ganzheitliche Betreuung der Performance Marketingaktivitäten, verantwortet den Prozess der bezahlten Online-Kampagnen sowie die Betreuung von Partnern, hat die Verantwortung des Preissuchmaschinen-Marketings und der Product-Listing-Ads inne sowie die Gestaltung der Landingspages.

Wen diese Stelle anspricht, sollte ein Studium oder vergleichbare kaufmännische Ausbildung im Bereich Online-Marketing oder ähnliches haben, erste Erfahrungen im SEA sowie der aktuellen Online-Marketing-Technologie mitbringen und eine ausgeprägte Hand-on-Mentalität vorweisen können.

Die gesamte Stellenanzeige gibt es hier.