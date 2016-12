Couch Commerce: Treiber für das Weihnachtsgeschäft

Vor allem während der Weihnachtsfeiertage hat das TV-Programm enormen Einfluss auf das Verhalten der Online-Shopper. Zu diesem Schluss kommt Ebay in einer Analyse für Großbritannien.

© PixieMe/Shutterstock.com

Seit es das Fernsehen gibt, beeinflusst es das Kaufverhalten der Konsumenten. Ob nun die Jacke von Marty McFly, das Smartphone von Jack Bauer oder das Auto von James Bond – geschickte Produktplatzierung sorgt für steigende Verkäufe. Mittlerweile braucht man dafür gar nicht mehr echtes Product Placement. Couch Commerce heißt der Trend der Stunde und bedeutet so viel wie das gleichzeitige Fernschauen und Online-Shopping via Second Screen, etwa Smartphone oder Tablet. Vor allem im Weihnachtsgeschäft ist der Einfluss enorm. Ebay hat den Trend nun mit validen Zahlen unterfüttert, berichtet Internet Retailing.

Das Jackett von Sherlock Holmes

Ebay hat das Phänomen anhand der Suchanfragen und Verkäufe auf seiner britischen Plattform und anhand der Daten von über 22 Millionen aktiven Ebay-Kunden in Großbritannien untersucht. So sorgte etwa die Ausstrahlung der 2015er Weihnachtsadaption von Agatha Christies „Das letzte Wochenende“ (And Then There Were None“) für einen Anstieg der Suche nach „Smoking Jacket“ um 44 Prozent. Während der TV-Ausstrahlung stieg die Suche nach „Poldark“ sogar um satte 339 Prozent an. „Poldark“ ist ein weiteres BBC-Drama, in dem Hauptdarsteller Aidan Turner (den man als Kili aus den Hobbit-Filmen kennt) ebenfalls die Hauptrolle übernimmt. Auch in diesem Jahr wird eine neue Agatha-Christie-Adaption ausgestrahlt. Ebay rechnet erneut mit höheren Klickzahlen für Mode aus der entsprechenden Zeit.

Ein weiteres Beispiel ist das diesjährige Neujahrs-Special von Sherlock, „The Abominable Bride". Während der Ausstrahlung nahm die Suche nach Tweed-Kleidung bei Ebay.co.uk um 35 Prozent zu. Die Ebay-Daten zeigen zudem, welchen Einfluss Streaming-Plattformen wie Netflix auf das Kundenverhalten haben können, wenn auch über einen längeren Zeitraum. In den Wochen nach der Ausstrahlung der Serie „Stranger Things“ gewannen zwei Jacken aus der Show an Popularität. Entsprechende Suchanfragen stiegen um bis zu 136 Prozent.

Rob Bassett, Head of Ebay Advertising in Europa: „Die Daten zeigen, wie die Grenzen zwischen verschiedenen Mediengattungen verschwimmen. Während das Fernsehen wahrscheinlich schon seit Jahrzehnten das Kaufverhalten beeinflusst, zeigt das Aufkommen des ‚Couch Commerce‘, wie Marken in Echtzeit auf Interessen der Kunden während einer TV-Ausstrahlung reagieren können. Es erlaubt ihnen, kauffreudige Kunden mit zielgerichteten Nachrichten anzusprechen.“