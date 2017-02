Erstellt am 03. Februar 2017

Infografik: Das sind die beliebtesten E-Commerce-Domains auf Google.de

Die Marktforscher vom SEMrush haben untersucht, welche die 25 beliebtesten E-Commerce-Domains auf Google.de sind. Wer hinter Amazon und Ebay eine Rolle spielt, sehen Sie in der Infografik.

IB Photography / Shutterstock.com

Geben Sie eigentlich noch vollständige Webseiten-Domains in den Browser ein? Oder nutzen Sie, wie viele Internetnutzer mittlerweile einfach das Suchfeld von Google? Auch, wenn es um den Online-Handel geht, ist die Suchmaschine ein wichtiger Klick- und damit Umsatztreiber. Aber wer generiert via Google eigentlich den meisten Traffic? Die Marktforscher von SEMrush haben in einer Analyse die 25 populärsten E-Commerce-Domains auf Google.de zusammengetragen

Amazon, Ebay und der ganze Rest

Dass auf dem 1. Platz Amazon liegt, überrascht nicht. Mit 119 Millionen Besuchern lässt der E-Commerce-Riese das Feld weit hinter sich. Das gilt auch für die Anzahl der Keywords. Dahinter folgt Ebay und auf dem dritten Platz durchaus überraschend Apple.com. Auch, wenn man nur auf den bezahlten Traffic blickt, liegt Amazon vorn, gefolgt von Ikea und dem Preisvergleich Check24.

Interessant: Beim Thema Display Advertising spielt Amazon.de kaum eine Rolle, hier gewinnt Idealo vor Bonprix und Otto.de. Das ist aber nicht verwunderlich, schließlich braucht ein Preisvergleich wie Idealo.de den Traffic, um Gewinne zu erzielen. Amazon hat das kaum nötig. Alle Ergebnisse hat SEMrsuh in der folgenden Infografik zusammengefasst.

© SEMrush