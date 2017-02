Erstellt am 20. Februar 2017

Infografik: Die Ladezeiten der 25 beliebtesten E-Commerce-Webseiten

Der Cloud-Service Baqend hat die 25 beliebtesten E-Commerce-Webseiten Deutschlands auf ihre Ladezeiten hin untersucht. Ergebnis: Die größten sind selten die schnellsten.

© iamreal-kobzeva / Shutterstock.com

Anfang Februar untersuchte SEMrush die beliebtesten E-Commerce-Domains auf Google.de. Wenig überraschend lag Amazon.de auf Platz 1 und Ebay schon recht abgeschlagen auf Platz 2. Der Cloud-Service Baqend nahm die Erhebung zum Anlass, die Ladezeiten der 25 beleibtesten Domains im Online-Handel zu untersuchen. Das Ergebnis: Die Webseiten mit dem größten Traffic sind nicht immer die schnellsten.

Apple schnell, Amazon so lala

Auf dem ersten Platz landet Apple.com. Zum Frist Paint, also grob gesagt bis zum ersten angezeigten Content, dauert es hier nur 0,33 Sekunden. Schon nach 1,9 Sekunden ist die Seite vollständig geladen. Check24 auf Platz 2 und Idealo auf Platz 3 landen nur unwesentlich langsamer dahinter auf den Plätzen 2 und 3. Durchaus überraschend: Nach Amazon muss man eine Weile suchen. Der E-Commerce-Riese braucht bis zur vollständig geladenen Seite 6,7 Sekunden und reiht sich damit nur auf dem 17. Platz ein. Am längsten braucht Samsung.com mit über 10 Sekunden, landet aber nicht auf dem letzten Platz, weil es bis zum First Paint nur gute 0,5 Sekunden dauert. Conrad.de bildet insgesamt das Schlusslicht.

Nun kann man sagen, dass die Ladegeschwindigkeit nicht komplett ausschlaggebend, weil Amazon und Ebay (Platz 20) ja trotzdem am meisten geklickt werden, aber gerade für kleinere Seiten ist eine lange Ladezeit ein absolutes No-Go, wie Baqend-CEO Felix Gessert ausführt: „Schnelle Ladezeiten sind nicht ‚nice-to-have‘, sondern entscheiden darüber, ob die Kunden kaufen und somit ob rein Shop sich gegenüber dem Wettbewerb durchsetzen kann. Im gesamten E-Commerce-Markt hängen an Millisekunden Millionenumsätze.“ Die Ergebnisse hat Baqend in einer Infografik zusammengefasst:

© Baqend