Infografik zur Karnevalssaison: Whisky, Gin und Co. in der Online-Nachfrage-Analyse

Was trinken die Jecken? Metoda hat sich passend zur Karnevalssaison mit dem Spirituosen-Verkauf bei Amazon.de beschäftigt und die Ergebnisse in einer Infografik zusammengefasst.

© HandmadePictures / Shutterstock.com

Die Karnevalssaison nähert sich stramm dem Aschermittwoch (1. März), ist also in vollem Gange. Zum Karneval trinkt man traditionell eher Wein statt Wasser, eher Bier statt Limo und durchaus auch eher Whisky statt Orangensaft. Der E-Commerce-Marktforscher Metoda hat die Karnevalszeit zum Anlass genommen, die Spirituosen-Nachfrage im Vorfeld zu analysieren. Dafür hat sich das Unternehmen die Kategorie Spirituosen bei Amazon.de zwischen dem 19. Dezember 2016 und dem 9. Februar 2017 genauer angeschaut.

Teurer Scotch von Amazon

Die Analyse zeigt zum einen, dass der Spirituosen-Verkauf bei Amazon mächtig boomt. Im Analyse-Zeitraum wurden 147.893 Bestellungen registriert und 4,5 Millionen Euro umgesetzt. Metoda teilte das Geld in die Überkategorien Whisky, Gin, Wodka, Rum und Sonstige ein. Der Whisky ist dabei mit Abstand am beliebtesten. Über die Hälfte der Verkäufe (52,1 Prozent) fallen in die Kategorie. Und die Kunden schauen online offenbar verstärkt nach hochwertigen Produkten, die es im Supermarkt eher nicht zu kaufen gibt.

So wird für die Flasche Whisky durchschnittlich 33,34 Euro bezahlt. Innerhalb der Whisky-Sorten ist Scotch am beliebtesten, denn hier liegt der Durchschnittspreis sogar bei 37,90 Euro. Ähnlich viel Geld geben die Kunden nur für guten Rum aus (33,41 Euro). Auffällig ist vor allem, dass günstigere, weiter verbreitete Spirituosen wie Jack Daniel’s oder Jim Beam oder auch Wodka online nicht so sehr nachgefragt werden, weil sie im Supermarkt einfacher zu bekommen sind. Die wichtigsten Ergebnisse hat Metoda in der folgenden Infografik zusammengefasst.

© Metoda