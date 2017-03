Customer-Journey-Studie: Nutzung von E-Mails für Online-Händler unentbehrlich

Neun von zehn Konsumenten nutzen das Medium E-Mail anschaffungsbezogen im Laufe ihrer Customer Journey. Das ist eine zentrale Erkenntnis einer Studie, die das Marktforschungsinstitut Interrogare im Auftrag von United Internet Media durchgeführt hat.

© Who is Danny - Shutterstock.com

Eine neue Studie bestätigt die enorme Power von E-Mails, gerade wenn es ums Online-Shopping geht. Durchgeführt wurde diese vom Marktforschungsinstitut Interrogare im Auftrag von United Internet Media. Die wichtigste Erkenntnis der Studie: Über neun von zehn der Befragten nutzen das Medium E-Mail anschaffungsbezogen im Laufe der jeweiligen Customer Journey.

Etwa 80 Prozent melden sich mit ihrer E-Mail-Adresse für Newsletter oder beim Online-Shop generell an. Immerhin noch rund zwei Drittel kommunizieren mit dem Händler während der Kaufphase und drei Viertel wiederum nutzen die E-Mail-Anmeldung nach dem Kauf als „Monitoring-Tool“ ein, um dadurch auf dem aktuellsten Stand beispielsweise hinsichtlich des Versandstatus‘ zu bleiben.

Multi-Device-Nutzer nutzen besonders aktiv E-Mails

In der Untersuchung wurden außerdem die verschiedenen Verhaltensweisen der beiden Geschlechter miteinander verglichen. So melden sich Frauen häufiger für Newsletter an und zeigen eine stärkere transaktionsbezogene E-Mail-Nutzung (69,8 Prozent). Dafür tendieren Männer eher dazu, während des Kaufprozesses mit den Händlern zu kommunizieren, um zum Beispiel Details zum Produkt beziehungsweise zur Lieferung in Erfahrung zu bringen.

Multi-Device-Nutzer, also all diejenigen, die mehrere Geräte beim Online-Shopping verwenden, haben laut United Internet Media eine „erhöhte anschaffungsbezogene E-Mail-Nutzung in allen Phasen der Customer Journey“. Dies gilt für sämtliche Phasen des Kaufprozesses, weswegen diese Nutzer besonders gut mit einem gelungenen E-Mail-Marketing erreicht werden können und Werbung hier beispielsweise sehr effektiv funktioniert.

„Die starke anschaffungsbezogene E-Mail-Nutzung während der Customer Journey prädestiniert E-Mail-Portale als Werbeumfeld“, erläutert Rasmus Giese, CEO United Internet Media GmbH, die Erkenntnisse der Studie. „Die Vielzahl der Touchpoints in den verschiedenen Phasen des Kaufprozesses bietet Werbungtreibenden beste Gelegenheiten, um Konsumenten mit Werbung für Marken, Dienstleistungen und Rabattangebote gezielt anzusprechen.“