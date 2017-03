Metoda E-Commerce-Index: Gartenprodukte gegen den Trend

Die Kategorie „Garten“ bei Amazon konnte im Februar einen Anstieg von 14 Punkten verzeichnen. Alle anderen Hauptkategorien mussten dagegen Federn lassen.

© Alexander Raths / Shutterstock.com

Im monatlichen E-Commerce-Index bescheinigt Metoda Gartenprodukten bei Amazon im Februar eine steigende Nachfrage. Die Hauptkategorie „Garten“ konnte um 14 Punkte zulegen und war damit der große Gewinner im vergangenen Monat, denn alle anderen Kategorien verloren im Vergleich zum Januar teilweise deutlich. Insgesamt fiel der E-Commerce-Index um 86 auf 1.414 Punkte. Grundlage für die Erhebung sind die Absatzdaten der 1.500 nachfragestärksten Produkte bei Amazon.de

Saisonal bedingte Schwankungen

Vor allem Saaten, Dünger, Erde und Saathilfen sorgten für die gute Performance der „Garten“-Kategorie. Der Frühling startet bald und die Kunden beginnen langsam, an den eigenen Garten zu denken. Überraschend ist allerdings der frühe Anstieg in diesem Jahr, wie Stefan Bures, CEO von Metoda ausführt: „Das war zu so einem frühen Zeitpunkt im Jahr nicht unbedingt zu erwarten gewesen. Mit steigenden Temperaturen dürfte sich der Trend noch erheblich verstärken. Auf diese Nachfrage muss im E-Commerce aktuelle reagiert werden!“

Erwartbar war hingegen der Rückgang in den anderen 14 Hauptkategorien. Die Kategorie „Beleuchtung“ etwa verlor gleich um 17 Punkte, auch „Küche und Haushalt“ und „Bürobedarf“ sanken zweistellig. „Sinkende Nachfrage in 14 von 15 Amazon-Hauptkategorien. Was auf den ersten Blick wie eine schwere Krise im E-Commerce aussieht, entpuppt sich schlicht als mehr oder weniger starker kalendarischer Effekt“, so Bures. Die Erklärung ist recht einfach: Im Vergleich zum Januar mit 31 Tagen hat der Februar drei Kauftage weniger, die in die Berechnung einfließen können.

Der Metoda E-Commerce-Index misst die Nachfrage-Entwicklung im deutschen E-Commerce auf Basis der 15 Hauptkategorien von Amazon.de. Anhand der Schwankungen bei Amazon zeichnet der Index die Nachfrageentwicklung nach. Der Indexwert 1.500 stellt das Nachfrageniveau aus dem Januar 2017 dar.

© metoda