Studie: Deutsche Supermärkte schöpfen Online-Potenzial nicht aus

SEMrush und Brandwatch haben in einer Studie untersucht, wie erfolgreich deutsche Supermärkte im Internet sind. Die Ergebnisse zeigen, dass es noch Luft nach oben gibt.

© Makistock / Shutterstock.com

Das Internet ist für den Lebensmittelhandel noch ein Nischenkanal, die Umsätze rangieren noch immer in niedrigen einstelligen Prozentbereichen. Doch das ändert sich gerade und wird sich in Zukunft beschleunigen. Vor allem der baldige Start von Amazon Fresh dürfte für gehörigen Wirbel im Markt sorgen. Aber wie machen sich die etablierten Supermärkte im Internet? Was erwarten die Kunden von ihnen?

SEMrush hat in einer Studie gemeinsam mit Brandwatch genau diese Fragen untersucht. Dabei wurden elf Supermärkte unter die Lupe genommen: Edeka, Kaufland, Lidl, Marktkauf, Norma, Aldi Süd, Aldi Nord, Penny, Real, Rewe und Tegut. Aldi ist dabei ein Sonderfall, da Aldi Nord und Süd eigenständige Ketten sind. Zwischen dem 22. November 2016 und dem 5. Januar 2017 erfasste SEMrush die Top 100 Suchanfragen pro Supermarkt nach Suchvolumen in der Websuche. Brandwatch untersuchte Erwähnungen auf Twitter, Facebook, Instagram, News-Seiten, Blogs, Foren und Review-Seiten sowie Video- und Foto-Plattformen.

Kunden wollen Online-Shops

Die Untersuchung zeigt, dass die Kunden immer gezielter nach Online-Shops suchen. Davon profitieren Lidl und Rewe etwa bereits merkbar. Edekas Online-Shop läuft unter der Domain „edeka24“ und fällt an dieser Stelle ab – Fraglich, ob die Eigendomain eine gute Idee war. Noch interessanter sieht es aber bei den Discountern aus, die noch gar keinen Online-Shop führen. Allen voran wird Aldi oft in Verbindung mit „online“ gesucht, hat aber selbst gar keinen Shop. Das zeigt, dass das Unternehmen an dieser Stelle eine ganze Menge Potenzial verschenkt. Bei Rewe zeigt sich auf der anderen Seite, dass der Lieferservice langsam aber sicher bei den Kunden ankommt, die vermehrt gezielt nach „Rewe Lieferservice“ suchen.

Ein weiteres spannendes Ergebnis: Viele Nutzer suchen nach den Supermärkten in Verbindung mit Sonderangeboten. Wer also entsprechende Angebote bereitstellt oder Werbung platziert und diese Angebote direkt im Online-Shop anbietet, kann enorm an den eigenen Conversions schrauben. SEMrush hat die Ergebnisse in der folgenden Infografik zusammengefasst und an dieser Stelle ausführlich kommentiert.

© SEMrush