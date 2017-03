Online-Kommunikation deutscher Unternehmen: 10.000 Stellen im Online-Bereich ausgeschrieben

Im Bereich der Online-Kommunikation suchen deutsche Unternehmen vermehrt nach Fachkräften in Digitalberufen wie Webdesign oder App-Entwicklung. Insgesamt sind derzeit knapp 10.000 Stellen ausgeschrieben.

© Undrey / Shutterstock.com

Der Fachkräftemangel ist längst ein branchenübergreifendes Problem, dementsprechend schnellen die Stellengesuche nach Spezialisten in die Höhe. Eine Untersuchung des Stellenmarktes durch WBS Training, aufgegriffen von iBusiness, hat die Berufe aus den Bereichen Marketing, PR, Werbung und Multimedia im Januar 2017 hinsichtlich der entsprechenden Stellengesuche untersucht und kommt auf etwa 9.500 Ausschreibungen. Im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres ist das ein Anstieg von 16 Prozent. Für die Analyse wurden Daten von 248 Stellenbörsen, Fachzeitschriften, Tageszeitungen und der Agentur für Arbeit ausgewertet.

Spezialisierte Spezialisten gesucht

Besonders Webprogrammierer mit Webdesign-Kenntnissen sind gefragt. In diesem Bereich zählte WBS Training 1.740 Stellengesuche, gefolgt von Mediengestaltern (knapp 1.000 Gesuche), Online-Marketing-Experten (650) und App-Entwicklern mit 560 Stellengesuchen. Allein im Bereich Webdesign wurde ein Anstieg von über 30 Prozent verzeichnet. Auffällig ist dabei, dass gezielt Spezialisierungen in Verbindungen mit bestimmten Gebieten oder Dienstprogrammen nachgefragt werden. Webentwickler werden etwa am häufigsten in Verbindung mit Fachkenntnissen in WordPress gesucht, Mediengestalter mit Photoshop und InDesign und App-Entwickler mit Android-Expertise.

Nicht nur Verlage und Online-Händler suchen nach technisch versiertem Fachpersonal, sondern längst Unternehmen aus allen Branchen, allen voran Dienstleister. Hier stieg nicht nur die Anzahl der Stellengesuche, sondern ganz generell die Anzahl der suchenden Unternehmen um 14 Prozent. Insgesamt waren 5.100 Dienstleistungsunternehmen auf der Suche nach Fachkräften.