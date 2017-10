Comdirect-Studie: Der große FinTech-Hype neigt sich dem Ende

Comdirect hat untersucht, wie es um die FinTech-StartUps in Deutschland steht. Die Studie ergab dabei, dass nicht nur die Anzahl an Neugründungen pro Jahr zurückgeht, sondern sich auch die Wachstumsgeschwindigkeit verringert.

© Zapp2Photo - Shutterstock.com

Wie sieht die FinTech-StartUp-Landschaft in Deutschland aus? Wie viele Unternehmen aus diesem Bereich gibt es und wie sieht es hinsichtlich der Wachstumsdynamik aus? Mit diesen und weiteren Fragen hat sich Comdirect ausführlich in einer neuen Studie auseinandergesetzt. Für die Ergebnisse bildet die Barkow Consultings FinTech Money Map die Basis – eine Datenquelle für FinTech-StartUps und FinTech-Venture Capital.

Grundlegend lässt sich zunächst feststellen, dass es derzeit knapp 700 FinTech-StartUps in Deutschland gibt, was einem Plus von 32 Prozent gegenüber dem Jahr 2015 entspricht. Im letzten Jahr gingen insgesamt 141 Jungunternehmen aus diesem Bereich an den Start, also in etwa 3 StartUps pro Woche. Ein Jahr zuvor waren es sogar zusammengenommen 170.

Wachstumsgeschwindigkeit verringert sich

In diesem Jahr wiederum sind es bisher vergleichsweise wenig, denn die Zahl liegt momentan bei 30 Neugründungen. Comdirect begründet dies in der entsprechenden Pressemitteilung mit der Tatsache, „dass viele Gründer aus Angst vor Nachahmern erst spät an die Öffentlichkeit gehen“, weswegen eine präzise Zahl wohl erst im nächsten Jahr berechnet werden kann. Dennoch lässt sich bereits jetzt laut Comdirect feststellen, dass die Zahl rückläufig ist, denn im Vorjahr wurden zum jetzigen Zeitpunkt 49 neue StartUps registriert.

Die Wachstumsgeschwindigkeit verringert sich ebenfalls. So hat sich nach Angaben von Comdirect die Höhe der Venture-Capital-Investitionen sowohl in 2014 als auch in 2015 im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt. In 2016 lag das Wachstum noch bei 40 Prozent, doch in diesem Jahr „wird der prozentuale Anstieg des Investitionsvolumens deutlich darunter bleiben“, prognostiziert Comdirect.

„Die große FinTech-Euphorie mag vorbei sein, ein Ende des Wachstums ist jedoch nicht in Sicht“, fasst Comdirect-Vorstandsvorsitzender Arno Walter die Ergebnisse der Studie zusammen und betont dabei gleichzeitig: „Der FinTech-Sektor in Deutschland normalisiert sich auf hohem Niveau.“

Die folgende Infografik veranschaulicht noch einmal die Ergebnisse der Studie von Comdirect:

© Comdirect - Screenshot