Bitkom-Studie: Unabhängigkeit von Öffnungszeiten wichtigster Vorteil des Online-Handels

Immer mehr Menschen bestellen online. Der Digitalverband Bitkom wollte nun von den Verbrauchern wissen, was sie am Online-Handel besonders schätzen. Auf Platz eins liegt dabei ganz klar die Unabhängigkeit von Schließzeiten.

© SkillUp – shutterstock.com

Warum shoppen die Deutschen online? Was sind die wichtigsten Vorteile beim Online-Kauf? Der Digitalverband Bitkom ist dieser Frage nachgegangen und hat dafür 1.152 Internetnutzer ab 14 Jahren, darunter 1.104 Online-Käufer, befragt.

Die repräsentative Studie des Digitalverbandes nennt dabei die Unabhängigkeit von Öffnungszeiten als relevantesten Vorteil des digitalen Handels – 77 Prozent der Befragten gaben dies an. Drei Viertel der Online-Shopper (75 Prozent) schätzen vor allem die Warenlieferung bis an die Haustür, 67 Prozent die Zeitersparnis, wenn man sich etwa die Parkplatzsuche und das Schlangestehen an der Kasse spart.

Jugend schätzt größere Produktvielfalt

„55 Millionen Bundesbürger haben im vergangenen Jahr online eingekauft. Diese Zahl spricht für sich und zeigt, dass der Online-Handel die Menschen dort abholt, wo sie stehen“, schätzt Bitkom-Handelsexpertin Julia Miosga die Situation ein. Zudem kommen noch weitere Vorteile dazu: 56 Prozent schätzen es, dass sie im Online-Shop Produkte kaufen können, die sie im stationären Handel nur sehr schwer oder gar nicht bekommen. Gerade in der Altersgruppe zwischen 14 und 29 Jahren ist dies ein wichtiger Grund (68 Prozent). Aber auch das Thema Preise findet Beachtung: 55 Prozent aller Online-Shopper mögen, dass die Produkte im Internet günstiger sind als im Laden. Miosga sieht in puncto Preise dabei aber auch die Themen Transparenz und Vergleichbarkeit als relevant an: „Die Preise sind online außerdem oft transparenter und vergleichbarer als im Laden. Dort passiert es nicht selten, dass kein Preisschild vorhanden oder ein falscher Preis ausgezeichnet ist, was dann meist erst beim Bezahlen an der Kasse auffällt.“

Kein Zugang zu stationären Läden? Dann eben online.

Weniger relevant scheint hingegen die unkomplizierte Möglichkeit, vom Online-Kauf zurückzutreten. Nicht einmal ein Viertel der Befragten (23 Prozent) gab dies als Vorteil an. Im stationären Handel nehmen zwar auch immer mehr Händler die Waren zurück, doch ist dieses Angebot freiwillig und liegt im Gestaltungsspielraum des Händlers, während online der Rücktritt durch das Widerrufsrecht gesetzlich geregelt ist. Noch einmal 22 Prozent der Befragten gaben an, dass sie vor allem online shoppen, weil es in der Nähe ihres Wohnorts keine oder nur wenige Geschäfte gibt. Diese Aussage bestätigen vor allem Bewohner kleiner Gemeinden mit weniger als 5.000 Einwohnern: Hier sagen 40 Prozent, dass das für sie ein wichtiger Beweggrund zum Online-Kauf ist.