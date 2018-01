Schlechte Qualität, schwierige Retouren: Marktwächter warnen vor Billigware aus asiatischen Online-Shops

Das Team der Marktwächter Digitale Welt von der Verbraucherzentrale Brandenburg hat neun asiatische Online-Shops mithilfe von dreizehn Testkäufen unter die Lupe genommen. Das Ergebnis: Die Qualität der größtenteils verbilligten Kleidungsstücke lässt mehr als zu wünschen übrig. Und auch bei den Retouren traten erhebliche Probleme auf.

© elenabsl - Shutterstock.com

Die Marktwächter Digitale Welt der Verbraucherzentrale Brandenburg warnen aktuell vor Online-Shops, die aus Asien stammen und mit billigen Angeboten aus dem Bereich Kleidung und Fashion werben. So haben Testkäufe in neun asiatischen Online-Shops wie Wish.com und Milanoo.com ergeben, dass die Qualität nur in den seltensten Fällen zufriedenstellend ausfällt, sondern oftmals Mängel in jeglicher Hinsicht vorhanden sind.

Welche Probleme die Marktwächter feststellen konnten

Dabei traten unter anderem Probleme bei der Kennzeichnung auf, wie die Pressemitteilung der Marktwächter verrät: Einige Textilien wurden etwa mit Baumwolle ausgeschrieben – tatsächlich bestand das Material jedoch aus Polyester, was bei vier von dreizehn Käufen der Fall war. Zehn Kleidungsstücke hatten wiederum erhebliche Mängel hinsichtlich der Verarbeitung beziehungsweise des Schnitts.

Weiterhin traten Schwierigkeiten bei Retouren auf: Drei der neun Online-Shops akzeptierten nicht einmal den Widerruf und meinten, dass „eine Rückgabe nur bei Mängeln der Waren möglich“ sei. Vier bestanden auf eine Begründung, warum der Widerruf überhaupt erfolgt – zwei Händler sollen diesen sogar mehrfach abgelehnt und schließlich „Alternativangebote in Form von Gutscheinen oder einer anteiligen Auszahlung des Warenwertes“ angeboten haben. Bei allen Testkäufen mussten die Rücksendekosten, die bis zu 17,99 Euro hoch waren, selbst getragen werden.

Online-Shopper kennen Herkunftsland nicht

„Wer sich auf die Billig-Angebote solcher Händler einlässt, sollte sich dieser Risiken bewusst sein“, so Dr. Kirsti Dautzenberg, Teamleitung Marktwächter Digitale Welt. „Durch hohe Rücksendekosten können sich vermeintliche Schnäppchen schnell aufheben, von dem möglichen Aufwand, überhaupt erst einmal eine Rücksendeadresse in Erfahrung zu bringen ganz zu schweigen.“

Generell besteht laut den Marktwächtern Digitale Welt hier einer der Knackpunkte, denn vielen wissen nicht einmal, dass sie in einem potenziell fragwürdigen Online-Shop bestellen. Etwa die Hälfte der Internetnutzer hat bereits online Produkte gekauft, die aus Asien verschickt wurden, doch jedem Zweiten war dieser Umstand dabei gar nicht bewusst.