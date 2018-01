E-Commerce-Index: Nachfrage nach Spielzeug sorgt für starken Dezember

Die Nachfrage nach Produkten aus der Kategorie Spielzeug hat dafür gesorgt, dass der Monat Dezember der stärkste des gesamten Jahres 2017 war. Zu diesem Ergebnis kommt der aktuelle E-Commerce-Index von Metoda.

© Oksana Kuzmina - Shutterstock.com

„Der Dezember war der stärkste Monat im Jahr 2017“ – zu diesem Fazit kommt der aktuelle E-Commerce-Index von Metoda. Auch wenn das von vielen prognostizierte Paket-Chaos letztendlich doch glücklicherweise ausblieb, steckte der letzte Monat des Jahres wie erwartet die restlichen in die Tasche und konnte sogar die Nachfragewerte der Cyber-Monday-Week toppen – auch wenn der Abstand zum Vormonat insgesamt nicht allzu groß ausfiel.

Dennoch sicherte sich der Dezember am Ende den Gesamtsieg. Das lag, wie in fast jedem Jahr, vor allem am regen Interesse an der Kategorie Spielzeug: Viele verschenkten zu Weihnachten Produkte aus diesem Bereich, sodass sich die Nachfrage gegenüber dem November, ein vergleichsweise ebenfalls schon starker Monat, noch einmal knapp verdoppelte und letztendlich auf den höchsten Wert kletterte, den jemals eine Kategorie im E-Commerce-Index von Metoda erreicht hat.

Sport & Bekleidung top, Lebensmittel & Auto flop

Ebenfalls erfolgreich waren die Verkaufszahlen in den Kategorien Sport, Bekleidung, Baumarkt sowie Beleuchtung. Ein deutliches Minus verzeichneten hingegen Lebensmittel: Während im November laut Metoda vor allem Adventskalender für eine hohe Nachfrage sorgten, folgte im Dezember der entsprechende Absturz. Ähnliches gilt aber auch für die Kategorie Auto & Motorrad, die zur Cyber-Monday-Week dank etlicher Angebote noch einen Höhenflug feiern konnte.

„Weihnachten ist Geschenkezeit und mit ‚Spielzeug‘, ‚Sport‘, ‚Bekleidung‘ und ‚Baumarkt‘ profitierten die Geschenkekategorien besonders stark vom Weihnachtsbonus“, fasst Metoda-Geschäftsführer Stefan Bures die Ergebnisse zusammen. „Hingegen brechen die Kategorien ein, die im November hauptsächlich auf dem Angebotsreigen zum Cyber Monday aufgebaut hatten.“