SendCloud-Studie: Ostern sorgt für Umsatzanstieg im Online-Handel

Das niederländische Logistik-StartUp SendCloud hat sich mit dem bevorstehenden Osterfest beschäftigt und unter anderem herausgefunden, dass am Montag vor den Feiertagen die meisten Pakete im Umlauf sind. Die DHL kommt dabei voraussichtlich auf einen Marktanteil von 49 Prozent.

© Tiplyashina Evgeniya - Shutterstock.com

Ostern steht vor der Tür. Auch wenn den Tagen wohl nicht so viel Bedeutung beigemessen wird, wie es beim Weihnachtsfest der Fall ist, so freuen sich dennoch viele auf die freien Tage und das gemütliche Beisammensein mit der Familie. Insbesondere den Heranwachsenden bei der Ostereiersuche zuzusehen, erweicht schließlich das Herz unzähliger Eltern.

E-Commerce-Anstieg um 17 Prozent

Doch es werden zu Ostern nicht nur Ostereier verschenkt, sondern es ist generell ein Anstieg auch im Online-Handel zu verzeichnen. Das belegen Zahlen und Fakten, die das niederländische Logistik-StartUp SendCloud veröffentlicht hat. Dabei zeigt sich unter anderem, dass im letzten Jahr Online-Bestellungen rund zwei Wochen vor Ostern um 14 Prozent zunahmen. Und auch für dieses Jahr prognostiziert SendCloud einen Anstieg – dieses Mal sogar um 17 Prozent. Ausgegeben werden dabei im Schnitt 38 Euro.

© SendCloud

Weiterhin geht SendCloud davon aus, dass am Montag vor Ostern die meisten Pakete verschickt werden, während sich stationäre Käufer erst kurz vor knapp entscheiden und am Samstag ihre Entscheidung treffen. Die DHL gilt, wenig überraschend, auch an Ostern als der Versanddienstleister, der am häufigsten genutzt wird. Während das Unternehmen auf einen Marktanteil von 49 Prozent kommt, schaffen es DPD auf 16 und Hermes auf 14 Prozent.

© SendCloud

YouGov-Untersuchung bestätigt Interesse an Ostern

Auch das Marktforschungsunternehmen YouGov hat im letzten Jahr eine Studie durchgeführt, in der es um Ostern und insbesondere die Schenkgewohnheiten der deutschen Verbraucher ging. 76 Prozent der 60.000 Befragten gaben an, insgesamt weniger als 100 Euro für Geschenke auszugeben. Ganz oben auf der Liste der bevorzugten Aufmerksamkeiten befanden sich Süßigkeiten mit 78 Prozent, gefolgt von bemalten Eiern mit 39 Prozent. Weit abgeschlagen landeten hingegen kostspieligere Geschenke wie Spielzeug (13 Prozent), Bücher (10 Prozent) sowie Kleidung (8 Prozent) hinter den Kleinigkeiten.