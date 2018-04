Studie: An welchen Tagen Online-Shopping besonders beliebt ist

Eine Studie der Wirtschaftsauskunftei Crifbürgel hat ergeben, dass in den Top 10 der gefragtesten deutschen Online-Shopping-Tage von 2017 direkt neun Mal der Monat November vorkommt. Am häufigsten wurde im letzten Jahr am 24. November, dem Black Friday, online eingekauft.

An welchen Tagen kaufen deutsche Konsumenten besonders häufig online ein? Dieser Frage ist die Wirtschaftsauskunftei Crifbürgel nachgegangen und hat hierfür im letzten Jahr Bonitätsabfragen von Online-Shops als Basis genommen. Dadurch konnte das Unternehmen letztendlich Konklusionen ziehen, wann das Geld online verteilt wird – und wann Konsumenten dem E-Commerce wiederum weniger Aufmerksamkeit schenken.

Wenig überraschend war der Black Friday, der im letzten Jahr am 24. November stattfand, der Tag, an dem hierzulande am meisten im Netz eingekauft wurde. Wie Crifbürgel in der Pressemitteilung schreibt, stieg „die Anzahl der eingegangenen Bonitätsabfragen seitens der Kunden aus dem E-Commerce […] gegenüber der durchschnittlichen Abfrageanzahl an einem normalen Freitag um 75,5 Prozent.“ Dahinter folgen direkt zwei weitere Tage aus dem November, nämlich der Cyber Monday am darauffolgenden 27. sowie der 6. November.

November & Montage top, Feiertage & Samstage flop

Generell scheint der vorletzte Monat des Jahres außergewöhnlich begehrt bei den Online-Shoppern zu sein, denn in den Top 10 der gefragtesten Online-Shopping-Tage in Deutschland kommt der November sogar neun Mal vor. Der 11. Dezember 2017, ein Montag, vervollständigt die Rangliste. An Feiertagen zeigen sich die deutschen Verbraucher dagegen als faul in Bezug auf das Online-Shopping, weswegen es unter anderem der Karfreitag, Heiligabend, Silvester sowie Neujahr in die Liste der Flop 10 geschafft haben.

Beim Vergleich der einzelnen Wochentage zeichnet sich ein recht eindeutiges Bild ab: Während am Wochenanfang der Online-Shopping-Drang noch recht hoch ausfällt, nimmt dieser im Verlauf der Woche mehr und mehr ab. So liegt die durchschnittliche Anzahl von Bonitätsabfragen an Montagen 19,1 Prozent über, an Samstagen hingegen 28,3 Prozent unter dem durchschnittlichen Wert.

