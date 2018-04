„Customers‘ Choice“-Auszeichnung: Das sind die besten deutschen Online-Shops 2018

Zooplus wurde wie bereits im letzten Jahr zum besten deutschen Online-Shop gewählt. Dahinter befinden sich im Gesamtranking des „Customers‘ Choice: Beste Online-Shops 2018“ des ECC Köln und DotSource die beiden digitalen Stores von QVC und Musikhaus Thomann.

© kasahasa - Shutterstock.com

In Kooperation mit der E-Commerce-Agentur DotSource hat das ECC Köln zum 7. Mal die aus Kundensicht besten deutschen Online-Shops gekürt. Grundlage waren hierfür rund 13.000 Bewertungen zu etwa 100 Online-Shops, um nicht nur die Gewinner in den neun Kategorien, sondern auch den Gesamtsieger zu ermitteln. „Ausgezeichnet wurden die Online-Shops mit der stärksten Kundenbindung, also jene, deren Kunden die höchste Zufriedenheit, Wiederkaufabsicht und Weiterempfehlungsbereitschaft haben“, heißt es in der Pressemitteilung des ECC Köln.

Zooplus erneut Gesamtsieger

Wie schon im letzten Jahr konnte sich übergreifend Zooplus durchsetzen. In allen drei genannten Punkten erhielt der Tierbedarfshändler fünf von fünf möglichen Sternen und kommt insgesamt auf einen Online-Shop-Index von 9,25. Dahinter befinden sich QVC mit 9,2 und Musikhaus Thomann mit 9,08. Auch Amazon ist in den Top 10 vertreten und teilt sich diesen Platz mit Gärtner Pötschke (8,96).

Doch wie hat es Zooplus genau abermals geschafft, sich gegen seine durchaus namhafte Konkurrenz durchzusetzen? Zu den Erfolgsfaktoren zählen vor allem das Sortiment, Preis/Leistung sowie Convenience, denn hier schneidet das Unternehmen jeweils weitaus besser ab, als dies bei anderen Branchenvertretern der Fall ist. Der letzte Punkt wird insbesondere durch einen einfachen und strukturierten Checkout-Prozess garantiert. Laut dem ECC Köln bestehen für Zooplus dagegen noch Verbesserungsmöglichkeiten bei den Retouren.

Apple, Esprit & Depot lassen Konkurrenz hinter sich

„Die neue Customers‘ Choice-Untersuchung macht deutlich, dass ‚One size fits all‘ endgültig ausgedient hat“, resümiert Sabrina Mertens, Leiterin des ECC Köln. „Allgemeingültige Erfolgsrezepte gibt es im Online-Handel nicht mehr. Hierfür ist der E-Commerce zu dynamisch und Geschäftsmodelle, Zielgruppen und Branchen sind zu unterschiedlich. Im wettbewerbsintensiven digitalen Umfeld geht es vielmehr darum, sich mit einzigartigen Online-Shops und eindeutigen USPs vom Wettbewerb abzuheben.“

Zu den weiteren Gewinnern in ihren jeweiligen Kategorien zählen unter anderem Apple (Consumer Electronics & Elektro), Esprit (Fashion & Accessoires) sowie Depot (Wohnen & Einrichten). An dieser Stelle kann die Studie „Customers‘ Choice – Beste Online-Shops 2018“ des ECC Köln und DotSource nach der Eingabe der digitalen Kontaktdaten kostenfrei heruntergeladen werden.