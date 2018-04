Studie: Bayern hat die meisten Konsumenten in Online-Fashion-Shops

Kein anderes Bundesland ist so modebewusst wie Bayern, wenn es um den Fashion-Kauf im Web geht. Das belegt eine Studie von AnalyticaA.

Bayern ist Spitzenreiter, was Mode im Web angeht. Das belegt jetzt eine aktuelle Online-Auswertung der Marketing-Agentur AnalyticaA. Für die Analyse wurde auf Basis von Google Analytics das Surfverhalten in mehr als 40 Fashion-Online-Shops in Deutschland ausgewertet. Demnach stammen im Jahresdurchschnitt 23 Prozent der Besuche in einem Online-Mode-Shop in Deutschland von einem Konsumenten aus dem Freistaat. Knapp dahinter folgt Nordrhein-Westfalen mit 22 Prozent. Auf Platz drei befindet sich Baden-Württemberg, wo allerdings nur jeder achte Besuch (12 Prozent) in einem Online-Shop auf einen Konsumenten aus der genannten Region zurückzuführen ist. In der Gesamtheit stellen die User dieser drei Bundesländer mehr als die Hälfte (57,2 Prozent) aller Shopping-Sessions dar.

München ist die Online-Mode-Stadt

Das „Online Fashion Panel” von AnalyticaA zeigt auch beim Städte-Ranking, dass die bayerische Landeshauptstadt München mit 7,6 Prozent die meisten Besuche in den Web-Shops des Bereichs Mode verzeichnet. Erst dahinter folgen die Metropolen Berlin (6,5 Prozent) und Hamburg (4,7 Prozent).

„Die Ergebnisse liefern E-Commerce-Anbietern wertvolle Insights, ihre Marketing-Aktivitäten effizienter und damit besser auszusteuern“, so Thomas Less, Managing Partner bei AnalyticaA. „Mit gezieltem Geo-Targeting können sie Streuverluste bei Branding- und Awareness-Kampagnen vermeiden und dennoch überproportional viele kaufkräftige User erreichen.“

Online-Shopper sind im dritten Quartal besonders kaufwillig

Die Annahme, dass die Nutzer besonders viel zu Weihnachten shoppen, wird anhand dieser Studie widerlegt. So steuern die deutschen User Online-Fashion-Shops vor allem im dritten Quartal an. Pro Besuch wurden im letzten Jahr in diesem Zeitraum 6,7 Seiten aufgerufen, bei einem sonstigen Jahresdurchschnitt von 6,3 Seiten. Auch die Abbruchrate, bei der nach nur einem Seitenaufruf der Shop wieder verlassen wird, ist zur Herbstzeit geringer. Von Juli bis September liegt die Abbruchrate bei 37 Prozent, sonst sind es 38,6 Prozent.

Auch die Conversion Rates belegen, dass die Käufer insbesondere im dritten Quartal in Shopping-Laune sind. So liegt der Wert in dieser Zeit bei 1,9 Prozent, im ersten Quartal dagegen bei 1,7 Prozent. Interessanterweise liegen die Spitzenreiter, was die Conversion Rate angeht, nicht wie angenommen im Westen, sondern im Osten: Sachsen-Anhalt hat mit vier Prozent die höchste Conversion Rate, gefolgt von Sachsen und Brandenburg mit jeweils 2,4 Prozent.

