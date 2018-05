Jeder zweite Verkauf auf Amazon durch kleine und mittelständische Händler

Amazon hat zum ersten Mal einen Bericht über kleine und mittelständische Unternehmen auf seiner Plattform veröffentlicht. Dieser zeigt, dass die Händler inzwischen für jeden zweiten Verkauf auf Amazon verantwortlich sind.

© Jeramey Lende / Shutterstock.com

Dass Amazon mittlerweile zu einem beträchtlichen Teil von seinen Marketplace-Händlern abhängig ist, ist schon länger bekannt. Doch nun hat der US-Konzern zum ersten Mal seinen Small Business Impact Report veröffentlicht und zeigt damit, welchen Einfluss kleine und mittelständische Unternehmen auf die Plattform haben. Diese Unternehmen seien „das Rückgrat von Amazons Shops“ erklärt Amazon.

Der Small Business Impact Report zeigt, dass heute weltweit Millionen von kleinen und mittelständischen Unternehmen auf Amazon verkaufen. Allein in den USA bieten über eine Million KMU ihre Waren auf dem Online-Marktplatz des US-Konzerns an. Diese Unternehmen sind zudem für die Hälfte aller Verkäufe auf Amazon verantwortlich und haben schätzungsweise 900.000 neue Jobs geschaffen. Einige Händler nutzen den Amazon-Marktplatz besonders stark: 20.000 KMU haben im Jahr 2017 mehr als eine Million US-Dollar Umsatz auf der Plattform erwirtschaftet.

„Amazon hat zum ersten Mal vor 20 Jahren kleine Unternehmen eingeladen, ihre Produkte auf Amazon zu verkaufen, und heute sind kleine Unternehmen und Unternehmer ein wichtiger Teil von Amazons fortlaufendem Wachstum und Kundenfokus“, so Jeff Wilke, CEO Worldwide Consumer bei Amazon.

Für die KMU fließt viel Geld

Amazon habe dem Report zufolge über eine Milliarde US-Dollar an kleine und mittelständische Unternehmen in den USA geliehen. Mit diesen Krediten will der Konzern den Händlern den Ausbau ihres Geschäfts ermöglichen – die Rückzahlung erfolgt in der Regel über eine Beteiligung an den Verkäufen. Die Plattform scheint zudem immer mehr Unternehmer zu locken: Allein im vergangenen Jahr hätten 300.000 US-Unternehmen angefangen, ihre Produkte auf Amazon anzubieten.

Für Amazon wird dieses Wachstum aber auch zur Geldfrage: Im Jahr 2017 habe das Unternehmen „Milliarden von Dollar“ investiert, um die Infrastruktur und die technischen Services auszubauen, damit kleine und mittelständische Unternehmen ihre Waren leichter an Kunden in der ganzen Welt verschicken können.