Erstellt am 10. Juli 2018

Micro Retailer auf Ebay – Die kleinsten sorgen für Vielfalt und Lebendigkeit

Ebay hat in seiner neuesten Untersuchung eine ganz besondere Händler-Gruppe analysiert. Hinter den sogenannten „Micro Retailern“ verbergen sich Händler, die einen Jahresumsatz im mittleren bis hohen vierstelligen Bereich erzielen. Sie machen 16 Prozent aller deutschen Ebay-Händler aus.

© Africa Studio / Shutterstock.com

Klein, kleiner, am kleinsten? Dass auf Ebay auch Unternehmen verkaufen, die nur von einem Person betrieben werden, ist vielen klar. Doch genaue Zahlen zu diesen Kleinst-Unternehmen – den sogenannten Micro Retailer – gab es bisher kaum. Der Online-Marktplatz Ebay hat dieses Händler-Segment nun einmal genauer unter die Lupe genommen und kann dabei mit einigen erstaunlichen Zahlen aufwarten.

23 Prozent der Ebay-Micro-Händler stammen aus Nordrhein-Westfalen

Tatsächlich machen Micro Retailer, die einen Jahresumsatz im mittleren bis hohen vierstelligen Bereich erwirtschaften, 16 Prozent aller deutschen Ebay-Händler aus. Sie sind vor allem in Nischen tätig und haben somit einen großen Anteil an der Artikelvielfalt des Marktplatzes. Die Analyse der Ebay-Zahlen zeigt, dass die meisten Micro Retailer in der Kategorie „Haus & Garten“ (26 Prozent) aktiv sind. Die Kategorie „Fashion“ liegt mit 16 Prozent auf Platz zwei weit dahinter. Platz drei teilen sich mit jeweils 12 Prozent die Kategorien „Elektronik“ und „Sammeln & Antiquitäten“. Spannend ist auch die Herkunft der Händler. Laut Unternehmensmeldung stammen 23 Prozent der Ebay-Micro-Händler aus Nordrhein-Westfalen. Laut der Ebay Händlerrepublik sind damit gerade einmal ein Prozent der Händler aus NRW keine Micro Retailer.

Nina Pütz, Senior Director Soft Goods bei Ebay, ist von dem Engagement der Micro Retailer begeistert: „Micro Retailer sind kleine und sehr individuell ausgerichtete Verkäufer, die sich auf ein spitzes, oftmals sehr kreatives Produktangebot konzentrieren und damit die Produktvielfalt bei eBay stark bereichern. Die Verkaufsbereitschaft der Micro Retailer ist groß und der Auftritt ihrer liebevoll gepflegte Mini-Shops mit häufig nur einer Hand voll Produkten oftmals einzigartig“, sagt sie. Und weiter: „Damit tragen die Micro Retailer nicht unerheblich zum Erfolg unseres Marktplatzes bei.“

Ebay will sich als DaWanda-Alternative etablieren

Und tatsächlich – wer einen Blick auf die Kleinsten unter den Ebay-Händlern wirft, bekommt ein buntes Potpourri an Nischenprodukten und Handgemachtem geboten, wie beispielsweise Fanartikel rund um das Tier, selbstgestaltete und personalisierte Geldgeschenke, Sparschweine oder Geschenkboxen.

Die Analyse zu den Micro Retailern kommt zeitlich dabei ziemlich gelegen. Nach dem Aus von DaWanda präsentiert sich Ebay mehr denn je als DIY-Marktplatz, auf dem auch Handgemachtes seinen Platz findet. Ebay als Alternative zu DaWanda? Warum nicht, einen Versuch ist es sicherlich wert.