Ebay will Local Service Ads in Deutschland einführen

Ab Herbst 2018 startet Ebay in Deutschland die Local Service Ads. Damit können Dienstleister regionale Werbeanzeigen auf der Plattform schalten und sollen Kunden gezielter ansprechen können.

© Natee Meepian_shutterstock.com

Mit dem neuen Anzeigenformat sollen Nutzern nicht nur Produkte angezeigt werden, sondern auch dazu passende Serviceleistungen. So könnten Kunden, die auf Ebay beispielsweise nach Fahrrad-Ersatzteilen suchen, gleichzeitig Anzeigen von einem in der Nähe gelegenen Reparaturservice erhalten. Ebay will Service-Anbieter dadurch ermöglichen.über die Local Service Ads potenzielle Kunden zu erreichen.

Wie Peter Dahm, Head of Advertising Sales bei Ebay Advertising, in einem Gespräch mit Telecom Handel erklärt, wird das Anzeigensystem aktuell in Großbritannien getestet. In Deutschland läuft die Testphase seit Juli 2018. Dabei haben momentan nur die Agenturen und Publisher Zugriff auf das Service-Tool, die sich auf regionale Werbung fokussieren. Aber auch Franchise-Unternehmen und Filialisten nutzen das Format bereits. Ab dem vierten Quartal 2018 sollen die Local Service Ads schließlich für den Markt in Deutschland vollständig freigegeben werden.

Was sind Local Service Ads?

Local Service Ads sind lokal ausgespielte Werbeanzeigen. Damit etabliert Ebay jedoch kein neues Format. Auch Google bietet Local Service Ads an und wirbt damit, dass Dienstleister wie beispielsweise Elektriker das Anzeigenformat nutzen können, um mehr Reichweite zu generieren.

Doch auch wenn es keine neue Form der Anzeigenschaltung ist, wird gewerblichen Kunden auf Ebay damit eine zusätzliche Werbemöglichkeit geliefert. Eine besondere Eigenschaft des Werbesystems ist das Targeting. Dabei können Anbieter anhand bestimmter Kriterien, wie unter anderem Region, Alter und Geschlecht, eingrenzen, welche Kunden die Anzeige konkret erreichen soll. So können Werbeanzeigen für regionale Angebote erstellt werden. Um das Beispiel des Fahrradreparatur-Service aufzugreifen: Der Service-Anbieter kann seine Werbeanzeigen so gestalten, dass vor allem nur die Ebay-Nutzer auf die Anzeige stoßen, für die der Service zum Beispiel aufgrund ihres Standortes überhaupt interessant wäre.