Erstellt am 02. Oktober 2018

Novalnet warnt: Phishing-Mails mit schädlichem Anhang im Umlauf

Aktuell sind erneut betrügerische E-Mails im Umlauf, die den Anschein erwecken, vom Zahlungsdienstleister Novalnet zu stammen. Das Unternehmen weist jetzt darauf hin, dass es sich dabei um Phishing-Mails mit schadenverursachenden Anhängen handelt.

Aktuell sollte beim Blick ins E-Mailpostfach wieder besondere Vorsicht gewahrt werden. Wie Novalnet warnt, befinden sich betrügerische Nachrichten im Umlauf, die den Anschein erwecken, vom Zahlungsdienstleister zu stammen. Die E-Mails sind als Rechnungen getarnt und verwenden verschiedene Absenderadressen wie @novalnet.de und @novalnet.com. Das Unternehmen weist sämtliche Empfänger darauf hin, dass die E-Mails nicht von Novalnet stammen und empfiehlt, die Nachrichten ungelesen zu löschen und keinesfalls den Anhang zu öffnen.

So erkennen Sie die gefälschte E-Mail

In den entsprechenden E-Mails wird laut Novalnet behauptet, dass ein Kunde Rechnungen noch nicht beglichen hat. Diese enthalten außerdem Anhänge mit Zip-Datein sowie einer ausführbaren Datei (*.exe), die beim Öffnen höchstwahrscheinlich einen Trojaner auf dem Rechner des Empfängers schleußt. Empfängername und Adresse stimmen überein, was den Anschein von Seriosität erwecken soll. Zusätzlich wird im Betreff oder im Text selber entweder die Novalnet GmbH, Novalnet KG oder auch die Novalnet AG erwähnt. Nach der Grußformel ist nur ein Ort angegeben, der von E-Mail und E-Mail variiert, nicht aber das vollständige Impressum der echten Novalnet AG mit Sitz in Ismaning bei München.

Der Zahlungsdienstleister weist außerdem daraufhin, das Namen und E-Mailadressen nicht aus dem Datenbestand des Unternehmens, sondern möglicherweise aus dem Darknet stammen. Eine Prüfung der Systeme habe gezeigt, dass diese vollkommen sicher sind.

Sollten Sie eine solche Mail erhalten und den Anhang bereits geöffnet haben, überprüfen Sie Ihren PC sofort mit einem zuverlässigen Virenscanner.