Aus Alt mach Neu: LinkedIn mit großem Redesign

In den USA präsentierte sich das Business-Netzwerk LinkedIn bereits in den letzten Wochen mit einem neuen „Outfit“. Nun bringt das Unternehmen das neue Design auch nach Deutschland. Die Änderungen waren nötig, um Nutzern einen noch größeren Komfort und bessere Möglichkeiten zu bieten.

© Rawpixel.com – shutterstock.com

Um sich gegen andere Netzwerke besser zu rüsten und Nutzern eine noch bessere Erfahrung bieten zu können, hat sich LinkedIn einer Kur unterzogen und nun ein neues Design seiner Desktop-Version vorgestellt. Dieses Redesign sei das größte in der Geschichte des Unternehmens, heißt es in der entsprechenden Pressemitteilung. Es wurde bereits Ende 2016 in den USA vorgestellt und soll nun auch die deutschen Nutzer beglücken.

LinkedIn: Desktop-Design an App angeglichen

„Wir legen großen Wert darauf, dass unsere Mitglieder die bestmögliche Nutzererfahrung erhalten“, kommentiert Barbara Wittmann, Direktorin für den Bereich Rekrutierungslösungen und Mitglied der Geschäftsleitung bei LinkedIn Deutschland, Österreich, Schweiz. „Mit der neuen Desktop-Oberfläche sowie den neuen Funktionen möchten wir unsere Mitglieder dabei unterstützen, die Möglichkeiten von LinkedIn noch besser auszuschöpfen und erfolgreich für den Beruf anzuwenden.“

Doch von welchen Neuerungen können die Nutzer des Business-Netzwerkes eigentlich profitieren? Die Desktop-Oberfläche wurde so angepasst, dass sie dem Design und der Bedienung der App entspricht: Sie ist besser und einfacher strukturiert und soll sich intuitiv bedienen lassen. Auch die Ansicht des Profils ist „App-iger“ geworden. Auf diesem Weg macht LinkedIn eine kanalübergreifende User Experience möglich.



Bild: Redesign LinkedIn: © LinkedIn

Das Netzwerken und Kommunizieren bei LinkedIn soll einfacher werden

Doch das war längst nicht alles: Angezeigt werden den Nutzern von LinkedIn darüber hinaus nun vor allem jene Fähigkeiten von Profilbesuchern, die zu ihrem eigenen beruflichen Kontext passen. Eine Überarbeitung der Profilinformationen soll es Recruitern außerdem erleichtern, potenzielle Kandidaten zu finden. Auch der Newsbereich soll persönlicher werden und Nachrichten speziell aus den eigenen Branchenbereichen anzeigen.

Neben der verbesserten Messenger-Nutzung hat das Business-Netzwerk auch Hand an die Netzwerkfunktion gelegt: „Wenn ein Mitglied beispielsweise ein Jobangebot sieht, das ihm gefällt, wird ihm angezeigt, wer der Ansprechpartner wäre, oder welcher seiner Kontakte in der betreffenden Firma arbeitet“, schreibt LinkedIn.

Alles in allem verzeichnet LinkedIn in den vergangenen Monaten in Deutschland ein stetiges Wachstum und will diese Entwicklung durch die Investitionen und Neuerungen stützen.