Erstellt am 25. Januar 2017

[Gastartikel] Facebook Werbung und Alternativen

Regelmäßig fällt einem Kunden die Kinnlade herunter, wenn wir zeigen, wie genau sich die Zielgruppe bei Facebook zuschneiden lässt. Das weltweit am meisten genutzte Soziale Netzwerk weiß sehr viel über seine Nutzer. Dabei helfen sowohl eigene Angaben der Nutzer, aber auch ihr Verhalten und der Umfang ihres Mitteilungsbedürfnisses. Nicht nur das eigene, sondern auch das ihrer Facebook-Freunde. Kaum überraschend, dass viele Nutzer den Umfang an gesammelten Daten zu Recht auch argwöhnisch betrachten. Für Sie als Händler bietet Facebook jedoch einzigartige Werbemöglichkeiten.

© twentyZen GmbH

Beispiel: Als Hochzeitsplaner frisch Verlobte finden

Sind Sie Hochzeitsplaner und wollen Menschen in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt erreichen, die sich gerade verlobt haben? Kein Problem. Facebook kennt im Januar 2017 ca. 7.700 Menschen in dieser Region, die sich in den letzten 3 Monaten verlobt haben.

Für ein Werbebudget von 20 € pro Tag erreichen Sie mit Ihrer Anzeige geschätzt täglich zwischen 1.100 und 2.800 Personen auf Facebook und 280-500 Personen auf Instagram.

Facebook weist in dem Beispiel darauf hin, dass die Zielgruppe “ziemlich groß” ist. Es lohnt sich, darauf basierend die Zielgruppe weiter einzuschränken. Die Wahrscheinlichkeit, einen Hochzeitsplaner zu engagieren, hängt sicher auch mit weiteren Kriterien zusammen: z.B. mit dem Alter und dem Haushaltseinkommen der potentiellen Kunden.

Sobald die Kampagne läuft, sehen Sie, bei wem die Anzeigen am besten funktionieren. So können Sie die Einstellungen für die Anzeigen weiter verfeinern.

© twentyZen GmbH

Beispiel: Fotobücher an frisch heimgekehrte Urlauber verkaufen

Verkaufen Sie Fotobücher in Deutschland? Dann ist es bestimmt interessant für Sie, Menschen zu erreichen, die sich für Reisefotografie interessieren und gerade erst - seit maximal 2 Wochen - von einer Reise zurückgekehrt sind.

Facebook schätzt die Reichweite aktuell bei diesen beiden Kriterien auf 44.000 Menschen. Mit Anzeigen können Sie nun potentielle Kunden auf Facebook und Instagram erreichen. Mit einem Tagesbudget von 20 € können Sie mit einer Reichweite zwischen 1.100 und 2.800 Personen auf Facebook und 1.800 bis 4.800 Personen auf Instagram rechnen.

Facebook weist auch in diesem Beispiel darauf hin, dass die Zielgruppe “ziemlich groß” ist. Es lohnt sich, basierend auf Ihrem Wissen zu Ihrem Markt und Ihren Kunden die Zielgruppe genauer zu definieren.

© twentyZen GmbH

Hat die gewählte Zielgruppe auch wirklich gerade jetzt Bedarf?

Facebook kennt Zielgruppen heute besser als viele andere Platzhirsche im Werbemarkt. Selbst Google kennt seine Nutzer (noch) nicht so gut. Dafür hat Google mit Adwords einen anderen Vorteil. Der Suchmaschinenbetreiber kennt Nutzer, die aktuell nach einem Thema, einem Produkt oder einer Dienstleistung suchen. Darüber finden Sie Interessenten, die bereits einen Bedarf verspüren und sich bereits im Kunden-Lifecycle befinden. Sei es noch recht früh bei der Recherche nach Informationen oder der letzte Preisvergleich vor dem Kauf.

Alternativen zur bezahlten Werbung bei Facebook, Google & Co.

Eines haben alle Werbeplattformen gemeinsam: Sie können in kürzester Zeit Ergebnisse liefern - arbeiten aber nur solange, wie Sie dafür zahlen. Überlegen Sie bei Ihren Kampagnen, wie Sie Ihre neuen Kontakte auch in Ihre eigene Fanbasis überführen können, sonst zahlen Sie wiederholt für den gleichen Kontakt, was unnötige Kosten verursacht. Es lohnt sich außerdem, auch alternative Marketingwege weiter zu verfolgen. Mit einer Strategie, die sich dem Aufbau von Inhalten und eigenen Communities widmet ("Content Marketing"), machen Sie sich unabhängiger von bezahlter Werbung.

Eigene Inhalte als sinnvolle Ergänzung im Marketing-Mix

Für Ihre Marketingstrategie haben Sie Ihre Zielgruppe analysiert. Vielleicht haben Sie sogar mehrere unterschiedliche Gruppen identifiziert. Sie kennen die unterschiedlichen Kaufanlässe Ihre Interessenten und "Reise des Kunden" ("customer journey") bis zum Kaufabschluss. So kennen Sie die Fragen und Suchbegriffe Ihrer Kunden.

Schreiben Sie kontinuierlich Antworten für die Fragen Ihrer Kunden. Berichten Sie regelmäßig über neue Themen und Ideen, die auch bei Bestandskunden neue Träume wecken. Ganz nebenbei bringen Sie sich immer wieder in Erinnerung. Das klingt nach viel Arbeit, jedoch brauchen Sie nicht alle Inhalte selbst produzieren.

Kuratieren von Inhalten

Abseits von eigenen Veröffentlichungen gibt es weitere Taktiken, um die eigene Sichtbarkeit im Internet zu erhöhen und Ihre Community aufzubauen. Eines der effektivsten ist das Kuratieren von Inhalten: Abonnieren Sie thematisch passende Quellen, halten Sie sich damit fachlich auf dem Laufenden und teilen Sie die besten Beiträge. Vergessen Sie dabei aber nie eine Bewertung bzw. eine Einschätzung der Nachricht im Namen Ihrer Marke oder Ihrer Person. So verankern Sie sich als der Experte im Kopf Ihrer Kunden und Interessenten.

Fazit: Online Marketing und Social Media sind mehr als nur bezahlte Werbung

Facebook-Werbung erweitert den Marketingmix um viele neue Möglichkeiten mit einem sehr genauen Targeting u.a. basierend auf Verhalten, Demografie und Interessen. Es ist wirtschaftlich in den meisten Fällen dennoch sinnvoll, parallel eine eigene Community aufzubauen und mit relevanten Inhalten zu versorgen.

Treffen Sie mit Ihren Inhalten und Beiträgen den Nerv Ihrer Interessenten und Kunden. So bauen Sie weitere Marketingmöglichkeiten auf. Ein gut geschriebener Fachartikel bringt über die Suchmaschineneinträge mittel- und langfristig meist sogar mehr Interessenten als eine Werbekampagne, die Sie pro Click bezahlen.

webZunder - Social Media leicht gemacht.

Erhalten Sie jetzt besonders günstige Konditionen: mit dem Code hb012017 sichern sich Leser 20% Rabatt auf die Nutzungsgebühren für webZunder im ersten Jahr (gültig bis zum 28.02.2017). Jetzt informieren!

Über den Autor:

© twentyZen GmbH

Dirk Spannaus ist geschäftsführender Gesellschafter der twentyZen GmbH. Mit webZunder hat das Unternehmen ein Alltags-Werkzeug für das Social Media Management auf den Markt gebracht. Zusammen mit webZunder-Partnern bietet das Team auch Coaching und Training im Bereich Online-Marketing an.