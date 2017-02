Erstellt am 02. Februar 2017

Facebook: Gigantischer Gewinn und ein Schlag in die Magengrube

Facebook ist nicht zu stoppen. Erneut hat das Unternehmen beachtliche Zahlen vorgelegt. Umsatz und Gewinne lagen im Weihnachtsquartal 2016 jenseits aller Erwartungen. Doch trotz dieser überragenden Ergebnisse musste das soziale Netzwerk vor Gericht eine herbe Niederlage einstecken.

© Jakraphong Photography – shutterstock.com

Mal wieder hat Facebook herausragende Zahlen abgeliefert und die Analysten in Verzückung versetzt. Im letzten Quartal 2016 lag konnte der Umsatz um sage und schreibe 51 Prozent auf über 8,8 Milliarden Dollar gepeitscht werden. Auch beim Gewinn sieht es mehr als rosig aus: Dieser konnte laut Handelsblatt mehr als verdoppelt werden und schloss in Q4 mit einem Wert von 3,57 Milliarden Dollar ab. Kein Wunder also, dass nach Börsenschluss die Aktie des sozialen Netzwerks um mehr als zwei Prozent zulegte.

Facebook: Steigende Nutzerzahlen, wachsendes Werbesegment

Neben den eigentlichen Kernzahlen präsentierte Facebook auch andere, interessante Zahlen und gab auf diese Weise Einblicke in den Status quo: So wuchs die Zahl der aktiven Nutzer im Weihnachtsquartal noch einmal um 70 Millionen Menschen an, sodass aktuell etwa 1,86 Milliarden User pro Monat auf Facebook zugreifen. Dabei könnte der Anteil der mobilen Zugriffe kaum höher sein, denn von diesen 1,86 Milliarden Nutzern kommen rund 1,74 Milliarden über ihre Smartphones.

Auch Einzelheiten zum Bereich Werbung lieferte Facebook laut Handelsblatt: Die Erlöse aus dem Werbegeschäft stiegen um 53 Prozent auf 8,63 Milliarden Dollar. Damit ist und bleibt der Bereich der Werbeanzeigen das wichtigste Zugpferd des Konzerns. Insbesondere auf mobiler Ebene konnte das Werbegeschäft von Facebook ausgeweitet werden. Dennoch warnen Insider und Spezialisten schon seit Längerem, sich auch andere Standbeine zuzulegen. Denn das Wachstum im Anzeigensektor stößt so langsam an seine Grenzen.

Schlappe vor Gericht – Empfindliche Strafe für Facebook

Doch so gut es um die aktuellen Zahlen steht, so gibt es bei Facebook nicht nur Grund zum Feiern: Das Unternehmen musste nämlich fast zeitgleich zur Präsentation der Quartalsbilanz vor Gericht eine herbe Niederlage einstecken. In Texas wurde das soziale Netzwerk zu einer Strafzahlung von einer halben Milliarde Dollar verdonnert.

In dem Rechtsstreit mit der Spielefirma ZeniMax ging es um die Hightech-Brille Oculus VR. ZeniMax ist der Meinung, dass die Entwicklung der VR-Brille aus dem Hause Facebook nur auf Grundlage von Technologie möglich war, die ZeniMax entwickelt hat. Facebook kündigte an, sich gegen dieses Urteil zu wehren und in Berufung zu gehen.