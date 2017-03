Erstellt am 24. März 2017

Facebook Collection: Neues Werbeformat für Online-Händler

Mit dem neuen Werbeformat Collection können Online-Händler im mobilen Facebook-Feed ab sofort unkompliziert ganzseitige Werbeanzeigen schalten, die den potenziellen Kunden zum Kauf animieren sollen.

Twin Design / Shutterstock.com

Mit einem neuen Video-Anzeigen-Format will Facebook den Online-Handel einfacher machen. Das soziale Netzwerk hat "Collection" ausgerollt. Dies funktioniert ganz ähnlich wie die Canvas Ads, richtet sich aber speziell an Online-Händler, die über Facebook Kunden in ihren eigenen Shop ziehen wollen. Wie Canvas sind die Collection Ads für die mobile Version gedacht. Eine Reihe großer Anbieter, darunter Adidas, Tommy Hilfiger und Michael Kors, konnten Collection bereits testen und zeigten sich mit den Ergebnissen zufrieden, berichtet Adweek.

Vollbild-Video-Anzeige

Collection kombiniert ein Vollbild-Video mit einer Auswahl des Produktkatalogs des Online-Shops. Die Anzeige besteht aus einem Video (oder auch Foto oder GIF) als großes Element und vier ausgewählten Artikeln aus dem Produktkatalog. Das Video kann entweder quadratisch oder horizontal sein. Facebook rät von vertikalen Videos ab, so Marketing Land. Nach dem Click auf die Collection Ad öffnet sich ein Katalog mit bis zu 50 Artikeln, die man ebenfalls selbst auswählen kann. Dem Nutzer werden hier jeweils Foto, Name und Preis des Artikels angezeigt. Beim Klick auf ein Produkt wird man direkt zum Online-Shop oder zur App des Händlers weitergeleitet.

Facebook bietet zwei Preismodelle an. Zahlt man basierend auf „Traffic“, dann bekommt Facebook für jeden Klick auf die Anzeige Geld. Geht man nach den „Conversions“, dann spielt Facebook die Anzeige gezielt in den News-Feeds von Nutzern aus, bei denen eine hohe Click-Through-Rate zu erwarten ist, also, dass sie tatsächlich im Online-Shop landen. Hier muss der Shop-Betreiber aber für jeden Nutzer zahlen, auf dessen Newsfeed die Collection landet. Um als Händler besser nachvollziehen zu können, ob sich die Anzeige überhaupt lohnt, stellt Facebook ein entsprechendes Analyse-Tool zur Verfügung.