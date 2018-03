Erstellt am 09. März 2018

Neue Werbemöglichkeit: Facebook testet Anzeigen auf seinem Marktplatz

Das dürfte Werbetreibende hellhörig machen: Berichten zufolge testet Facebook aktuell Anzeigen auf seinem Marktplatz. Bisher können jedoch nur ausgewählte Facebook-Nutzer aus den USA und Großbritannien das Feature nutzen.

© Twin Design - Shutterstock.com

Werbetreibende erhalten möglicherweise eine neue Möglichkeit, bei Facebook ihre Anzeigen zu schalten – und zwar innerhalb des hauseigenen Marktplatzes. Das berichtet AllFacebook.de und bezieht sich dabei auf JonLoomer.com. Demnach steht aktuell nur ausgewählten Facebook-Nutzern aus den USA und Großbritannien die Werbung im Marketplace zur Verfügung, die die Wahl zwischen einzelnen Bildern sowie Carousel-Anzeigen haben. Ob und wann das Feature auch global ausgerollt wird, scheint aktuell noch nicht wirklich festzustehen.

Nach Angaben von AllFacebook können mit Traffic, Conversions und Catalog Sales insgesamt drei Zieldimensionen gewählt werden. „Damit garantiert Facebook gleichzeitig, dass das Werbeumfeld stets mit dem Konzept eines Marktplatzes übereinstimmt und keine Like-Ads oder Ähnliches dort ausgespielt werden“, schreibt das Portal. Aufgrund der (aktuell noch) beschränkten Anzahl an Werbeplätzen können Anzeigen lediglich zusammen mit einer Feed-Platzierung gebucht werden.

So könnte die Facebook-Marketplace-Anzeige letztendlich aussehen. (© JonLoomer.com - Screenshot)

Facebook Marketplace: Einbindung der Daily Deals von Ebay

Der Facebook Marketplace ist seit August 2017, knapp ein Jahr nach dem Start in den USA, auch hierzulande präsent. Mitglieder des sozialen Netzwerks haben dort die Möglichkeit, Produkte lokal zu (ver-)kaufen. Damit tritt Facebook in direkte Konkurrenz mit etablierten Anbietern wie Ebay Kleinanzeigen und Shpock. Das Feature kann lediglich in der App genutzt werden und ist dort mit einem entsprechenden Marktplatz-Symbol gekennzeichnet.

Unmittelbar nach dem Deutschland-Start kündigte Facebook an, die Daily Deals von Ebay in seinem Marktplatz einzubinden. Die Schnäppchen-Angebote können direkt in der Facebook-App geshoppt werden, wobei sich der Checkout auf der Ebay-Website befindet und der Abschluss des Kaufs somit über einen In-App-Browser durchgeführt wird.