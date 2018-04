Facebook: DSGVO-Vorgaben außerhalb Europas nur „im Geiste“

Wenn am 25. Mai die DSGVO vollständig umgesetzt sein muss, werden wohl nur europäische Facebook-Nutzer von den neuen, strikteren Datenschutzregelungen profitieren. Wie CEO Mark Zuckerberg jetzt ankündigte, werde man die Vorschriften nicht global anwenden.

© Ink Drop / shutterstock.com

Der Stichtag für hiesige Online-Händler rückt näher und näher. Am 25. Mai muss die vor zwei Jahren in Kraft getretene Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) vollständig umgesetzt sein. Damit soll die Vereinheitlichung des europäischen Datenschutzstandards gesichert und striktere Regelungen garantiert werden. Da es sich bei der DSGVO um eine EU-Verordnung handelt, müssen die neuen Vorschriften nur in Europa umgesetzt werden. Dies betreffe auch das soziale Netzwerk Facebook. Wie Gründer und CEO Mark Zuckerberg jetzt gegenüber Reuters bestätigt hat, wird man die Regelungen der DSGVO allerdings nur in Europa anwenden und nicht etwa als Standard weltweit einsetzen.

Schlechterer Datenschutz für Nutzer außerhalb Europas

Zuckerberg betonte, er stimme „im Geiste“ zwar mit der neuen Datenschutzgrundverordnung überein, über die Grenzen Europas wird sie für Facebook allerdings wohl keine Anwendung finden. Aktuell arbeitete man noch an einer Version der Verordnung, die auch global funktionieren könnte. Welche Punkte man genau anwenden und welche auslassen werde, wollte Zuckerberg nicht kommentieren. Die Aussage des 33-Jährigen lässt aber vermuten, dass User in den USA, viele noch aufgebracht wegen des vor kurzem öffentlich gewordenen Datenskandals um Cambridge Analytica, künftig deutlich schlechtere Bedingungen beim Datenschutz haben werden als Europäer.

Neue Richtlinien könnten Wogen um Datenskandal etwas glätten

Obwohl Zuckerberg betont, dass viele Punkte der DSGVO bereits in den Richtlinien des sozialen Netzwerkes verankert sind, wird Kritik laut, dass man beim Thema Datensicherheit nicht konkreter wird. „Wir wollen, dass Facebook, Google und alle anderen Unternehmen die neuen Sicherheitsvorkehrungen für Europa auch umgehend in den USA anwenden“, betont Jeff Chester, Geschäftsführer Center for Digital Democracy. Mit Blick auf die Ankündigung von Apple und anderer Firmen, dieser Forderung nachzugehen, wäre es für Facebook eine Möglichkeit gewesen, die Wogen um den großangelegten Datenklau etwas zu glätten.