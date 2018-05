Erstellt am 08. Mai 2018

Lieferprobleme bei H&M halten an – Kritik aus sozialen Netzwerken

Im Modehaus H&M scheint es derzeit größere Probleme zu geben. Zahlreiche Nutzer berichten mit Blick auf ihre Online-Bestellungen von extrem langen Wartezeiten. Eine Lösung scheint es derzeit allerdings nicht zu geben.

© Sorbis / Shutterstock.com

Gerade in der Online-Branche versuchen viele Anbieter, durch schnelle und komfortable Lieferungen die Kundenwünsche zu erfüllen. Und durch Unternehmen wie Amazon sind Kunden an eine schnelle Abwicklung und hohe Standards gewöhnt. Doch mit solchen Standards scheint das Modehaus H&M derzeit nicht mithalten zu können: In den sozialen Medien beschweren sich seit einiger Zeit zahlreiche Kunden, dass ihre Bestellungen zum Teil erst nach mehreren Wochen eintreffen.

Dabei sind die Probleme durchaus nicht neu. „Der Modehändler hatte schon in den ersten Aprilwochen versprochen, schneller zu liefern und das mit hohem Bestellvolumen begründet. Zu einer Besserung ist es aber wohl nicht in allen Fällen gekommen“, schreibt das Handelsblatt.

H&M: Kunden kritisieren, Service sei „nicht zeitgemäß“

Schon ein kurzer Blick auf Twitter reicht, um sich einen Eindruck zu verschaffen, wie viele Kunden hier von den Lieferproblemen ihrer Bestellungen berichten:

warum ist h&m eigentlich im 20. jahrhundert hängengeblieben? versand dauert 6-9 tage und man kann nicht mal via paypal bezahlen pic.twitter.com/qYTwxCMCqH — richie's mom (@ghoststorries) 5. Mai 2018

H&M schickt schon viele Newsletter. Wie wäre es denn, wenn ihr die bestellten Sachen auch mal los schickt! — krissi1887 (@krissi187) 7. Mai 2018

Über Amazon nen Kinderhut aus China bestellt, den die Tochter haben musste....am gleichen Tag auch was bei H&M....die Lieferung aus China ist nach 6 Tagen schon hier, während H&M noch nicht mal verschickt hat..... — Grovi (@Vivgro) 3. Mai 2018

@hm_custserv Eure Lieferzeit in DE dauert viel zu lange. Das ist nicht mehr zeitgemäß #hm #lieferzeit #warten — Daniel M (@dan_hh) 23. April 2018

Doch nicht nur auf Twitter regt sich seit Wochen Kritik. Auch auf Facebook muss sich H&M mit wartenden und genervten Kunden auseinandersetzen. Hier versicherte das Social Media-Team des Unternehmens, dass man Verständnis für die kritischen Stimmen habe und verwies die Nutzer an den Kundenservice:

„Wir können euch natürlich verstehen, dass ihr gerne eure Lieferung haben möchtet. Die aktuellen Lieferverzögerungen halten bislang noch an und es dauert etwas länger, bis die Pakete verschickt werden können. Am besten meldet ihr euch beide kurz an unseren telefonischen Kundenservice unter der kostenfreien Nummer 0800-6655900, damit wir direkt nachsehen können. Vielen Dank und euch einen angenehmen Montag“, heißt es dort.

Screenshot Facebook: Kritik an H&M

Doch auch über den Kundenservice finden sich Beschwerden. Zwar scheint das Unternehmen zu versuchen, die ungeduldigen Kunden zu beruhigen, doch genaue Daten, wann die einzelnen Bestellungen eintreffen, scheint das Team nicht zu kennen. Dementsprechend unzufrieden geben sich die Käufer.