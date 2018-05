Erstellt am 16. Mai 2018

Kampf der internen Regeln: Facebook löscht 1,3 Milliarden Fake-Accounts

Facebook setzt seinen Kampf gegen Fake-Profile und Terror-Propaganda weiter fort. Jetzt veröffentlichte Zahlen zeigen, dass alleine in den letzten sechs Monaten über eine Milliarde Accounts gelöscht wurden – die meisten davon noch ehe sie öffentlich wurden.

© faithie / shutterstock.com

Mit seinen 2,2 Milliarden Nutzern ist Facebook das mit Abstand größte soziale Netzwerk weltweit. Dass sich bei dieser Masse an Usern auch immer mal wieder gefälschte Accounts einschleichen, bleibt nicht aus. Gegen diese ist der US-Konzern in den letzten sechs Monaten aber mit einer äußerst hohen Erfolgsquote vorgegangen. Von den 1,3 Milliarden Fake-Profilen, welche in den zwei vergangenen Quartalen gelöscht wurden, wurden über 98 Prozent bereits abgefangen, noch bevor sie öffentlich wurden und von anderen Nutzern gesehen werden konnten.

Diese Zahlen wurden laut der Süddeutschen Zeitung vom sozialen Netzwerk selber veröffentlicht. Es ist das erste Mal, dass Facebook in seinem Transparenzbericht derart offen Zahlen kommuniziert, welche entsprechende Maßnahmen zu Einhaltung seiner Nutzerbestimmungen beinhalten.

Erfolgsquote bei Terror-Propaganda und Hassrede deutlich geringer

Auch der Anteil von identifizierten und entfernten Inhalten, welche in die Kategorie „Terror-Propaganda“ fallen, ist deutlich nach oben gegangen. Waren es im letzten Quartal 2017 noch 1,1 Millionen Inhalte, konnten in den ersten drei Monaten des Jahres 2018 fast 1,9 Millionen Beiträge dieser Art gelöscht werden. Die Inhalte, die aufgrund von „Hassrede“ gelöscht wurden, beliefen sich auf 2,5 Millionen.

Obwohl man bei Facebooks Suchtechnologie einen deutlichen Fortschritt erkennen konnte, funktioniert dieser besonders hier noch nicht so wie gewünscht. Lediglich 38 Prozent der 2,5 Millionen Beiträge wurden vom sozialen Netzwerk entdeckt, noch bevor diese für andere User sichtbar und gemeldet wurden.