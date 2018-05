Mark Zuckerberg vor dem EU-Parlament: Anhörung findet öffentlich statt

Heute stellt sich Facebook-CEO Mark Zuckerberg nach langem Zögern auch den Fragen des EU-Parlaments. Nun wurde bekannt, dass die Anhörung live aus Brüssel im Internet zu sehen sein wird.

Facebook und der Datenskandal um Cambridge Analytica – es scheint eine unendliche Saga zu werden. Nachdem sich Gründer und CEO Mark Zuckerberg vor einigen Wochen bereits den Fragen der Senatoren im US-Kongress stellen musste, folgte auch das EU-Parlament mit der Forderung, Facebook solle sich in Brüssel zu den Vorwürfen äußern. Lange Zeit weigerte sich Zuckerberg, wollte stattdessen nur seinen Vize-Chef für Öffentlichkeitsarbeit, Joel Kaplan, schicken, wie heise.de schreibt. Dann aber die Kehrtwende: Der Facebook-CEO wird sich persönlich vor dem EU-Parlament verantworten. Wie jetzt bekannt wurde, wird die Anhörung heute Abend sogar live im Internet übertragen. Ursprünglich hieß es, die Öffentlichkeit werde ausgeschlossen.

Nachdem sich Zuckerberg an zwei Tagen für insgesamt zehn Stunden den Fragen des US-Kongresses gestellt hat, verlangte EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani ähnliches auch für den europäischen Raum. „Unsere Bürger verdienen eine volle und detaillierte Erklärung“, zitiert ihn ein Bericht der Tagesschau. Tajani soll es nun auch gewesen sein, der Zuckerberg zu einer öffentlichen Anhörung bewegen konnte: „Ich habe persönlich mit Facebook CEO Mr. Zuckerberg die Möglichkeiten eines Webstreamings des Treffens besprochen“, schreibt er auf Twitter. „Ich freue mich mitteilen zu können, dass er der Forderung nachgegangen ist.“

I have personally discussed with Facebook CEO Mr Zuckerberg the possibilty of webstreaming meeting with him. I am glad to announce that he has accepted this new request. Great news for EU citizens. I thank him for the respect shown towards EP. Meeting tomorrow from 18:15 to 19:30