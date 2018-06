Zusammenarbeit mit großen Labels: Auf Facebook wirds jetzt musikalisch

Facebook lässt seine User künftig auch geschützte Songs in privaten Videos verwenden. Außerdem wird ein neues Live-Feature mit Musikbezug ausgerollt.

© Africa Studio / shutterstock.com

Urheberrechtlich geschützte Musik war auf Facebook bisher verboten. Wollte man ein privates Video mit musikalischer Untermalung posten, wurde dies in den meisten Fällen schnell wieder offline genommen. Nun will das soziale Netzwerk allerdings musikalischer werden. Nach Informationen von Engadget, wurde in der Vergangenheit lange mit den großen Labels wie Universal, Warner und Sony verhandelt, ehe vor einiger Zeit eine Einigung erzielt und eine Partnerschaft eingegangen wurde.

Wie der US-Konzern in einem Blogpost jetzt selber bekannt gab, können User künftig auch mit Musik hinterlegte Videos hochladen. Vorausgesetzt, dass sich der entsprechende Songs in dem großen Pool an Liedern befindet, welcher durch die Partnerschaft lizenziert wurde. Wie eine Sprecherin bestätigte, sollen User innerhalb weniger Sekunden nach dem Upload einen Hinweis erhalten, ob der gewählte Song in diese Kategorie fällt oder nicht.

Neue Playback-Funktion für Live-Videos

Zusätzlich kündigte Facebook die neue Funktion „Lip Sync Live“ an. Mit dieser können sich Nutzer aus einer Vielzahl von Songs einen aussuchen, der in einem Live-Video per Playback mitgesungen wird.

Sowohl die Einbindung von Songs in eigene Videos als auch die Lip Sync Funktion wurde bereits in einigen Ländern getestet. Diese sollen nun kontinuierlich weltweit ausgerollt werden. Künftig will das soziale Netzwerk auch die Möglichkeit testen, Musik in die Facebook Stories zu integrieren.