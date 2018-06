Erstellt am 13. Juni 2018

Instagram: Shopping-Funktion ab sofort auch in den Stories verfügbar

Die beliebte Shopping-Funktion soll auf Instagram nun auch in den Stories möglich sein. Vorerst soll das neue Angebot mit hierzulande bekannten Unternehmen getestet werden, bevor es offiziell ausgerollt wird.

© Ink Drop / shutterstock.com

Im März dieses Jahres hat Instagram seine Shopping-Funktion auch in Deutschland ausgerollt. Diese ermöglicht Unternehmen ihren Instagram-Account mit dem eignen Produktkatalog zu verknüpfen und in einem Bild bis zu fünf Produkte zu kennzeichnen und direkt mit dem Online-Shop zu verbinden. Bisher war dies nur für den Instagram-Feed möglich. Wie der Konzern nun selber bekanntgegeben hat, wird Instagram-Shopping nun aber auch für die Stories verfügbar gemacht. Für Unternehmen eine gute Nachricht, denn täglich sollen bis zu 300 Millionen Nutzer die Instagram Stories verwenden.

© Screenshot Instagram

Testphase mit ausgewählten Unternehmen läuft

Instagram Shopping soll ähnlich dem News-Feed in die Stories eingebunden werden. So erfolgt die Kennzeichnung der Produkte über ein Icon mitsamt Einkaufstasche. Bei Klick auf das Icon öffnet sich anschließend die Detailseite zum entsprechendem Artikel, der den Nutzer im Anschluss zur Kaufoption weiterleitet. Für Instagram Shopping in Stories ist ebenfalls die Verknüpfung mit einem Shop oder einem Produktkatalog auf Facebook Grundvoraussetzung.

Aktuell ist der Zugang zum neuen Service noch begrenzt. Zusammen mit bekannten Unternehmen wie Hugo Boss und Kapten & Son soll die Shopping-Funktion in den Instagram-Stories getestet werden, wie t3n weiß. Wann der Test beendet ist und das Angebot der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird, ist nicht bekannt.