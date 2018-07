Facebook startet Marketplace Ads in Deutschland

Auf dem deutschen Facebook-Marktplatz können ab sofort auch Werbeanzeigen geschaltet werden. Facebook soll das neue Feature unter dem Namen Marketplace Ads aktuell ausrollen.

© I AM NIKOM / shutterstock.com

Mitte August 2017 hat Facebook seinen eigenen Marktplatz hierzulande gestartet. Damals war das Hauptziel vom Facebook Marketplace, Waren „lokal und privat zu verkaufen“. Nun will der US-Konzern anfangen, auch Geld mit dem virtuellen Kleinanzeigenmarkt zu verdienen. Wie Techcrunch bereits im Juni berichtete, wurden Werbeanzeigen für den Marktplatz in den USA schon getestet. Unternehmen können gegen einen Aufpreis ihre Werbekampagnen nun auch auf den Facebook Marketplace erweitern. Wie bei der Internetworld mit Verweis auf Thomashutter.com zu lesen ist, werden die Marketplace Ads nun auch in Deutschland ausgerollt.

© Screenshot Facebook

Anzeigen nur mobile schaltbar

Wie Facebook in einem Blogpost zum Start der Ads in den USA schrieb, werden die Werbeanzeigen zwischen den normalen Produkten und Services auf der Plattform angezeigt und sollen den Unternehmen deutlich mehr Verkäufe generieren. In Deutschland sind die Anzeigen für alle Formate verfügbar, aber nur mobile schaltbar, wie bei Thomashutter.com weiter zu lesen ist. Eine offizielle Ankündigung zum Deutschlandstart gab es vom Unternehmen noch nicht. Neben den USA sind die Marketplace Ads bereits in Australien und Neuseeland verfügbar.