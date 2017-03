Google: Hilfe für StartUps und verbesserte Ergebnisse für deutsche Nutzer

Google werkelt und tüftelt, um seine Services und Features immer weiter zu verbessern. Aktuell hat das US-Unternehmen Neuerungen für StartUps in petto und auch deutsche Nutzer sollen im Rahmen von Neuerungen auf ihre Kosten kommen.

© ouh_desire – shutterstock.com

Google startet Plattform für StartUps

Mithilfe einer neuen Plattform fasst Google speziell die Bedürfnisse von Jungunternehmen in den Blick. Wie die Internet World berichtet, nennt sich das neu gestartete Projekt „Google Marketing Solutions for Start-ups“ und soll StartUps – wie der Name bereits vermuten lässt – im Bereich des digitalen Marketings unterstützend zur Seite stehen und ihnen hilfreiche Online-Marketing-Dienste sowie -Produkte an die Hand geben.

„Das Projekt ist als Plattform aufgesetzt, über die StartUps jeglicher Größe kostenlos mit Google-Marketing-Experten in Kontakt treten können“, schreibt das Portal. Selbstverständlich stellt Google im Rahmen dieser Plattform seine hauseigenen Lösungen und Features in den Mittelpunkt des Geschehens, sodass die StartUps auf den Geschmack der Google Cloud Platform for Startups, Google for Entrepreneurs oder etwa Google Developers Launchpad kommen sollen.

Auch bei ganz grundlegenden Aspekten wie etwas der Unternehmensstrategie der entsprechenden Jungunternehmen sowie deren Optimierung sollen die Experten von Google Hilfestellung leisten. Gekrönt wird der Support etwa durch Hilfe bei der Implementierung von AdWords-Kampagnen, schreibt Internet World weiter.

Google bringt Rich Cards in deutscher Sprache

Die ständige Optimierung der Suchergebnisse gehört zu den Hauptaufgaben, die Google fortwährend auf seiner To-do-Liste stehen hat. Um die Suchergebnisse so dienlich und ansprechend wie möglich zu gestalten, hat der Suchmaschinenriese beispielsweise schon vor einigen Monaten die sogenannten „Rich Cards“ für englischsprachige Ergebnisse eingeführt. Diese durchbrechen die textlastigen Suchergebnisse, denn das Format bietet gesuchte Informationen in einer optisch ansprechenderen und aufbereiteten Optik an.

Google Rich Cards, Screenshot GoogleWatchBlog

Wie das Beispiel zeigt, werden einem Nutzer, der beispielsweise nach einem Kuchenrezept sucht, nicht nur die „normalen“ Textergebnisse ausgespielt, sondern im Zuge der Rich Cards auch Bilder in einem Karussell, die mit Informationen wie Rezeptbewertungen durch Nutzer ergänzt sind. Sogar tiefergehende Infos wie etwa die Zubereitungszeit können angezeigt werden.

Nachdem die Rich Cards nun also schon länger in den englischen Ergebnissen getestet werden konnten, dürfen sich nun auch deutsche Nutzer über die Optimierung freuen. „Von den Rich Cards können sowohl die Nutzer als auch die Webseiten-Betreiber stark profitieren. Letztere können durch die erheblich bessere Sichtbarkeit auf mehr Besucher hoffen, und die Nutzer bekommen noch mehr passende Informationen auf einen Blick und können diese leichter filtern“, schreibt der GoogleWatchBlog.