Mobile-First-Index: Google füllt ordentlich auf

Ende letzten Jahres hat Google den Mobile-First-Index gestartet und damit eine grundlegende Einordnung von Webseiten geändert. Damit bildet das Unternehmen die Entwicklung im Internet ab – nun wird der Mobile-First-Index deutlich aufgefüllt.

Google wird in den kommenden Wochen eine Menge weiterer Webseiten in den Mobile-First-Index überführen. Das hat der Google-Mitarbeiter Gary Illyes t3n.de zufolge auf der Pubcon in Austin verkündet. Damit treibt Google seine Bemühungen um den Mobile-First-Index deutlich voran. Den neuen Index hatte der Suchmaschinenbetreiber Ende letzten Jahres gestartet und damit die Entwicklungen hinsichtlich Website-Gestaltung und Nutzerverhalten abgebildet.

Announcement - In the next month and a half or so, Google is moving a LOT of sites to mobile first.@methode #Pubcon