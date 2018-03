Händler aufgepasst: Google deaktiviert inaktive AdWords-Konten

Google wird in dieser Woche AdWords-Konten sperren, die in den vergangenen 15 Monaten kein Geld ausgegeben haben. Durch diesen Schritt soll die Plattform schneller werden, verspricht Google. Nutzer können ihre Accounts aber wieder bei Bedarf reaktivieren.

Google hat auf Twitter angekündigt, dass AdWords-Konten, die für 15 Monate inaktiv waren, automatisch deaktiviert werden. Entscheidend sei dabei, ob die Konten Geld ausgegeben haben – sorgten sie im benannten Zeitraum für keinen Umsatz, werden sie nun abgeschaltet. Google zufolge soll der Schritt dazu dienen, AdWords schneller zu machen. Auf seinen Support-Seiten erklärt das Unternehmen, dass AdWords-Konten generell aufgelöst werden, die über ein Jahr lang keine Anzeigen ausliefern.

Starting next week, we’re helping speed up your AdWords experience by automatically deactivating accounts that don’t have spend in the last 15 months. If you still need access to these accounts, you can reactivate them at any time in AdWords. Learn more: https://t.co/W6laVA4wsW