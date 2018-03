Website-Ranking: Google macht ernst und rollt den mobilen Index aus

Es geht los: Nach monatelanger Ankündigung und Vorbereitung hat Google nun ganz offiziell verlauten lassen, seinen Mobile-First-Index zu starten. Website-Betreiber, die sich noch nicht gerüstet haben, sollten nun den Turbo einschalten.

© mirtmirt / Shutterstock.com

Schaut man sich verschiedene Prognosen zum mobilen Internet an, so gibt es stets eine Tendenz: Immer mehr Menschen gehen über Smartphones und Co. online, sodass der mobile Traffic in den kommenden Jahren quasi durch die Decke gehen wird. Ein einziger Blick auf die folgenden Prognosen zum mobilen Datenvolumen in Westeuropa dürfte eindrücklich sein:

© Statista

Schon längst hat Google auf diese Entwicklung reagiert und angekündigt, künftig noch mehr Wert auf die mobile Ebene zu legen. In einem eigenen Mobile-Index sieht der Suchmaschinenriese die Zukunft – getüftelt und getestet wird seit Monaten. Und nun ist es so weit: Google hat seinen mobilen Index ganz offiziell gestartet:

„Heute geben wir bekannt, dass wir nach anderthalb Jahren sorgfältiger Experimente und Tests damit begonnen haben, Websites zu migrieren, die den Best Practices für die Mobile-First-Indexierung folgen“, schrieb das Unternehmen auf seiner Website.

Google: Mobile wird das Maß aller Dinge

Im Rahmen der mobilen Revolution schlug Google bislang den Nutzern in den mobilen Suchergebnissen vor allem solche Seiten vor, die sich – wie könnte es anders sein? – auf Mobilgeräten wie Smartphones gut lesen und bedienen lassen. „Die Analyse und das Ranking werden aber bis heute einzig und allein für die Desktop-Version durchgeführt“, schreibt der Google Watchblog. Bis jetzt. Denn nun „wird man erst einmal die Indexierung ändern und ab sofort die mobilen Webseiten statt die Desktop-Webseiten scannen und standardmäßig verwenden.“

Dieses Vorgehen habe der Suchmaschinenriese bereits 2016 angekündigt, wobei die Änderungen natürlich alle auf den Komfort und die Nutzerfreundlichkeit für die User ausgerichtet sein sollen. Dennoch soll es auch künftig „nur einen einzigen großen Google-Index geben und keine Trennung zwischen Desktop und Mobil vorgenommen“ werden, heißt es weiter. Dabei sei es beim Ranking vorerst nicht relevant, welche Variante einer Website (das heißt die Desktop- oder die mobile Version) indexiert wurde.

Grundsätzlich sei es Website-Betreibern demnach anzuraten, eine mobile Seite zu erstellen, die reich mit qualitativ hochwertigen und nützlichen Inhalten gespickt ist und technisch einwandfrei funktioniert. Webmaster, die ihre Websites bisher noch nicht entsprechend gerüstet haben, sollten spätestens jetzt in die Puschen kommen und anfangen, kräftig zu optimieren.

