Google Analytics: Wichtige Änderungen für die DSGVO

Aufgrund der DSGVO hat Google einige Änderungen bei Analytics vorgenommen. Nutzer sollten ihre Einstellungen überprüfen.

© IB Photography / Shutterstock.com

Um der Datenschutzgrundverordnung gerecht zu werden, hat Google einige wichtige Änderungen bei Analytics vorgestellt. Es handele sich um wichtige Änderungen, die Einfluss auf die Analytics-Daten haben können. Die Vorbereitungen laufen bei Google schon seit einem Jahr.

Neue Funktionen zur Datenspeicherung

Eines der wichtigsten Updates betrifft das Speichern von Nutzer- und Event-Daten. Die neue Funktion, die am heutigen Donnerstag gelauncht wurde, erlaubt es Analytics-Nutzern, einzustellen, wie lange entsprechende Daten auf den Google-Servern gespeichert werden sollen. Ab dem 25. Mai werden diese dann nur so lange behalten, wie es in den Einstellungen hinterlegt ist. Ältere Daten werden von Google gelöscht. Reports, die auf aggregierten Daten bestehen, sind davon nicht betroffen.

Noch vor dem 25. Mai soll außerdem ein neues Tool zum Löschen von Nutzern live gehen. Damit lassen sich die kompletten Daten eines einzelnen Nutzers (etwa eines Seitenbesuchers) löschen. Darüber hinaus will Google weiterhin mehrere Möglichkeiten zur Datenverwaltung anbieten, etwa anpassbare Cookies-Einstellungen, Privatsphäre-Tools, Einstellungen zum Teilen und Löschen von Daten, zum Löschen von Accounts und zur IP-Anonymisierung. Dies soll sich laut Google als „nützlich herausstellen, wenn Unternehmen die Auswirkungen der DSGVO auf die eigene Situation und die Analytics-Implementierung evaluieren.“

Änderungen der Vertragsinhalte

Neben technischen gibt es auch Änderungen in den Verträgen mit Google. Seit dem vergangenen August wurden bereits Änderungen in Vorbereitung auf die DSGVO eingebaut, die aktuellen Verträge werden nun um neue DSGVO-Richtlinien erweitert und am 25. Mai verbindlich. Aktualisiert wird auch die EU User Consent Policy, um die neuen rechtlichen Vorgaben zu erfüllen. So müssen Nutzer dann einwilligen, wenn Cookies verwendet werden sollen oder wenn persönliche Daten für bestimmte Services oder Werbung verwendet werden. Von der Einwilligung muss es eine Aufzeichnung geben und der Endnutzer muss klare Instruktionen bekommen, wie er die Einwilligung zurückziehen kann.