Audio-Offensive: Google will Podcasts in die Suche integrieren

Google plant offenbar, Podcasts in die Suchergebnisse aufzunehmen. Ein Google-Manager hat entsprechende Pläne bestätigt, ohne aber Details zu nennen. Das Thema Podcast lief bei Google lange Zeit unter dem Radar.

© Leonid Eremeychuk / Shutterstock.com

Google entdeckt offenbar den Podcast für sich. Lange Jahre war das populäre Audio-Format für den Suchmaschinenriesen eher irrelevant, erst seit etwa zwei Jahren zum Beispiel sind Podcasts in Google Play Music integriert. Die Integration in die Google-App dauert mittlerweile auch schon über ein Jahr, im vergangenen Monat aber wurde der integrierte Podcast-Player geupdated. Auch der Google Assistant kann seit dem letzten Update besser mit Podcasts umgehen und speichert etwa den Fortschritt über mehrere Geräte hinweg. Und nun will Google noch einen Schritt weiter gehen und Podcasts in die Google-Suche einbinden.

Audio soll „First-class citizen“ sein

Ein Google-Manager hat entsprechende Pläne publik gemacht, wie der GoogleWachblog mit Verweis auf 9to5Google berichtet. Podcasts beziehungsweise generell Audio-Inhalte sollen dabei gleichberechtigt neben Text-, Bild- und Video-Inhalten angezeigt werden. Audio soll zum „first-class citizen“ in der Google-Suche werden, wie 9to5Google Zack Reneau-Wedeen von Google Podcasts zitiert.

Konkrete Details gibt es bislang nicht, der GoogleWatchblog spekuliert aber, dass die Audio-Inhalte möglicherweise vollständig transkribiert würden, um sie genau wie den Text einer Webseite durchsuchen zu können. Dass Google dazu in der Lage ist, ist bekannt. Google zeigt etwa testweise Videos genau ab der Stelle an, an der die Antwort auf die Nutzerfrage auftaucht. Dies lässt sich auch auf den Audio-Bereich übertragen.